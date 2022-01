Le19M ? Comprendre ce qu’est la nouvelle chambre Chanel | Mode

Depuis 2002, jusqu’à Pister présente chaque année un défilé carrière artistique, qui rend hommage au savoir-faire de loger. Cette année, la présentation a eu lieu mardi dernier (7), à Paris, France, et a apporté une raison de plus de célébrer : l’ouverture de la salle Le19M, un bâtiment de 25 000 mètres carrés qui abritera huit maisons studios, chacun avec ses spécialités, comme la broderie, les chapeaux et les chaussures.