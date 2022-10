Piège de Macron ou publicité pour les Tchèques ? Les dirigeants de pays de toute l’Europe se dirigent vers le château de Prague

Des politiciens de plusieurs pays vont se rencontrer : un en guerre, les deux autres en guerre le mois dernier, puis un qui nie l’existence de l’autre, et trois qui ont des ennuis juste à cause l’un de l’autre. Cela pourrait être le début d’une blague ou peut-être d’un quiz pour les étudiants en sciences politiques, mais en réalité, c’est une description appropriée du prochain sommet de plusieurs dizaines d’États à Prague, a écrit le Financial Times.

Jeudi, la capitale tchèque a accueilli une réunion de la Communauté politique européenne (EPS), un nouveau projet créé par le président français Emmanuel Macron. L’idée est que les dirigeants des pays européens, qui ne sont pas tous membres de l’UE, se réuniront sous l’égide de l’EPS.

Ainsi, jeudi, des hommes d’État de vingt-sept pays se réuniront au château de Prague, ainsi que de pays qui souhaitent adhérer un jour (par exemple, l’Ukraine), ne sont pas intéressés (Norvège ou Suisse), ou y sont déjà allés et sont partis (Grande Bretagne). Au total, il y aura des délégués de plus de quarante pays européens, dont la Turquie.

La décision de convoquer la première réunion EPS sous la présidence tchèque a été prise en juin lors du sommet de l’UE. Les représentants de la République tchèque, en particulier le conseiller du Premier ministre auprès de l’UE Tomáš Pojar et le vice-président de l’eurodéputé ODS Alexandr Vondra, l’ont qualifié à l’époque de « piège Macron ». Mais maintenant, Pojar parle du fait qu’il s’agissait d’une « grande publicité » pour Prague.

« Si cela se produit et que ce sommet se répète, ce sera pour toujours le premier cas à se produire à Prague », a déclaré la personne de Fiala pour l’Europe dans une interview avec le serveur. Liste des messages.

« Si jeudi était utilisé pour des discussions informelles avec, par exemple, le président turc Recep Tayyip Erdogan sur la migration, parce qu’il a recommencé à laisser entrer des réfugiés syriens dans l’UE sur son territoire, cela aurait du sens », admet Alexandr Vondra. « Dans une situation où il est nécessaire de résoudre des problèmes urgents en Europe, il vaut mieux qu’il y ait de la place pour la communication », a ajouté le député européen à Aktuálně.cz.

Rapprocher le pays

Mais selon lui, « le piège de Macron » demeure. Avec ce mot, Vondra pointe le fait que les pays qui hésitent à accepter des membres supplémentaires dans l’union, la France en premier lieu, peuvent offrir aux candidats la communauté politique européenne et la transformer en une « salle d’attente » perpétuelle pour l’UE.

« L’expansion, en particulier vers l’Ukraine, sera une grosse bouchée. Cela affaiblira l’influence française et allemande, cela coûtera beaucoup d’argent. Beaucoup de gens ne veulent pas donner à Kiev plus qu’un vestibule. C’est pourquoi ils se référeront à cela », a déclaré Vondra.

Son avis n’est pas unique. Mais parmi les politiciens européens et les experts politiques, l’opinion dominante est que l’EPS est une chose utile. Les pays européens qui ne sont pas membres des vingt-sept n’ont pas de plate-forme pour se rencontrer. Le Conseil de l’Europe ou peut-être l’OCDE et d’autres organisations continentales se concentrent trop unilatéralement – le premier sur les droits de l’homme, le second sur l’économie.

Le célèbre think tank de Bruegel à Bruxelles une analyse soutient que l’EPS, d’autre part, peut agir comme un accélérateur pour le rapprochement d’autres pays européens avec l’UE. Mais cela doit être suivi d’une poursuite de la réunion de Prague remplie de projets concrets dans des domaines où les syndicats sont bloqués par le veto d’un État ou manquent de compétence. « EPS pourrait être géopolitiquement pertinent, par exemple en termes de défense ou de coopération militaire », écrivent les auteurs.

Reste à savoir s’il y aura une suite jeudi. Les médias britanniques ont rapporté cette semaine que la nouvelle Première ministre, Liz Trussová, soutient la poursuite et a proposé de l’organiser à Londres. La Moldavie propose également.

Changer de téléphone

Les pays qui tolèrent la procédure, comme l’Allemagne, ont d’abord eu le problème que le sommet de Prague n’aboutirait pas à une déclaration commune des dirigeants. Les politiciens se réunissent, passent les jeudis après-midi et les soirées dans divers groupes de discussion et rentrent chez eux. Le conseiller du Premier ministre Petr Fiala, Tomáš Pojar, y voit une valeur en soi. « Nous avons suffisamment d’institutions et de procédures partout. Les dirigeants ont parfois juste besoin d’échanger des téléphones entre eux », a déclaré Pojar à Aktuálně.cz plus tôt.

Le dernier sommet aussi spectaculaire s’est tenu à Prague en 2009. A cette époque, la nouvelle superstar de la politique mondiale, le président américain Barack Obama, avait choisi la capitale tchèque comme toile de fond pour son discours sur un monde sans armes nucléaires. Cependant, peu de temps avant l’arrivée d’Obama, l’administration Topolánek est tombée et, de ce fait, plusieurs accords entre les Tchèques et les Américains sont devenus caducs. Mirek Topolánek lui-même s’est ouvertement soulagé en critiquant le programme économique d’Obama, qu’il a qualifié de Fausse Route (traduction du chemin de l’enfer). « Puis quand Obama est monté dans l’avion, il a conclu sa visite à Prague en disant : ‘C’est une perte de temps' », se souvient Vondra, qui a organisé le voyage d’Obama.

Le sommet de jeudi ne risque-t-il pas d’aboutir à la même conclusion ? Il y aura plus de « mines terrestres », par exemple sous la forme de la présence de dirigeants de pays en guerre. Mais Alexandr Vondra ne s’attendait pas à des complications. « La participation du Premier ministre ukrainien et le fait que l’Ukraine ait besoin d’armes, d’argent, de garanties de soutien, donnent à tout un cadre clair », a déclaré l’ancien vice-Premier ministre. « De plus, la plupart des politiciens restent jusqu’à vendredi parce que le sommet de l’UE, qui a un ordre du jour plus important, a suffisamment de gaz pour l’Europe pour cet hiver », a-t-il ajouté.

