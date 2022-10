Le vétéran de la guerre George Thompson célèbre son 98e anniversaire, le club d’histoire militaire porte son nom | Nouvelles | Potins de Pilsen

Pilsen est ma deuxième maison, a déclaré le vétéran de la guerre George Thompson, qui et ses camarades ont libéré Nýřany en mai 1945 et ont continué vers la métropole de la Bohême occidentale. Thompson participe régulièrement aux Liberty Celebrations et cette année, il a même monté la tête du Liberty Convoy directement au sommet d’un char. Samedi, le héros a fêté son 98e anniversaire et a reçu un cadeau très original : le club d’histoire militaire de la 16e division blindée a donné son nom à l’emblématique Sherman.

Club d’histoire militaire 16AD entretenir plus de deux douzaines d’équipements militaires historiques. Il s’agit d’un véhicule de reconnaissance, d’un transporteur semi-chenillé, d’un camion, d’une Jeep emblématique et du légendaire char moyen Sherman. Les membres du club participent régulièrement aux célébrations de la libération et organisent leur propre Liberty Run hebdomadaire, qui commémore l’avancée des soldats américains de la frontière tchéco-allemande à Pilsen.

«Nous sommes ravis de souhaiter à M. George Thompson bonne santé et vitalité à l’occasion de son 98e anniversaire et nous nous réjouissons de vous voir l’année prochaine. En l’honneur de son anniversaire et d’une vieille amitié, nous avons décidé de donner son nom à notre char Sherman. » Etat Pavel Rogli du Club d’histoire militaire de la 16e division blindée

Au cours de ses visites, George Thompson aimait parler de sa relation avec Pilsen et a déclaré à plusieurs reprises qu’il avait encore plus d’amis ici que chez lui en Amérique. Ce qu’il a répété dans son message vidéo, publié par des passionnés d’histoire militaire. « Je suis heureux que mes amis de la République tchèque pensent à moi. Ce sont mes meilleurs amis dans le monde entier. » a déclaré Thompson, 88 ans.

Malgré son âge avancé, George Thompson était très actif, comme en témoigne sa participation régulière aux célébrations de l’indépendance. Cette année, il a une grande envie, être aux avant-postes. Les membres du club sont heureux de réaliser ce rêve pour lui.

« La République tchèque est ma deuxième maison. Ma femme est originaire de Bohême, mes amis à l’université sont tchèques, j’ai grandi avec une communauté agricole tchèque au Texas, dont j’ai appris le mot « bière » en tchèque. Je me sens bien avec toi et je suis heureux à Pilsen. Nous verrons si mon âge me permettra de le faire l’année prochaine également. Thompson a déclaré en mai dans le cadre des célébrations de Pilsen.

« La liberté n’est pas gratuite. »

Thompson a participé à l’ouverture de l’exposition ainsi qu’à un certain nombre d’actes commémoratifs dans le cadre de la célébration de l’indépendance. Dans ses discours, il a toujours souligné que les gens devaient respecter leur liberté. « Rappelons-nous que la liberté n’est jamais gratuite et que nous ne pouvons pas la tenir pour acquise. » dit lors de la réunion au monument Merci, Amérique!

George Thompson est né le 1er octobre 1924 dans une ferme près d’une petite ville du Kansas. Il s’est enrôlé dans l’armée comme volontaire alors qu’il n’avait que dix-neuf ans. Après avoir terminé sa formation, il rejoint la célèbre 16e division blindée. Son voyage en Tchécoslovaquie a été mené à travers la France et l’Allemagne. Le 6 mai 1945, il participe à la libération de Nýra, au cours de laquelle de nombreux Allemands sont capturés. Puis ils se sont dirigés directement vers l’aéroport de Pilsen. Cependant, il n’est pas resté longtemps dans la métropole de Bohême occidentale et après le 8 mai, il a continué via Mariánské Lázně jusqu’à Ratisbonne, en Allemagne.

Il n’est retourné en Tchécoslovaquie pour la première fois qu’en 1991. Il a personnellement rencontré le président Václav Havel et chaque fois qu’il venait, il visitait également Nýřany. Aujourd’hui, il vit dans l’Oregon.