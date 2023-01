Paw Flash Festival : du plaisir pour les chiens et leurs maîtres

Le plus grand festival pour les chiens et leurs propriétaires a été créé. Nous avons passé tout le samedi avec vous à Vypich Prague avec des divertissements, des jeux et des compétitions. L’invitée spéciale est Marta Kubišová, amoureuse des animaux, qui soutient le projet Flash of Paws. Il y avait un concours pour la plus belle fourrure, nous avons reversé les bénéfices au refuge U Šmudlina, qui a agrandi ses installations.

Le festival a commencé par une cérémonie d’inauguration, qui a été dirigée par les journalistes de Blesk tlapek Jana Ulrichová et Kateřina Lang avec le rédacteur en chef de Blesk Radek Lain.

Et puis ça a commencé – des milliers de personnes se sont rendues au premier festival historique de tapek Blesk ! Et pas seulement de Prague ! Quand un fan est venu de Brno pour rencontrer les éditeurs de Blesk tlapek Kateřina Lang et Jana Ulrichová, pour leur offrir des images peintes à la main, des fleurs et de petits cadeaux. « Merci pour ce que vous faites pour les chiens. Nous aimons vraiment vous regarder », leur a-t-il dit.





Les fans de Blesk Tlapek viennent de Brno. Elle a apporté un éditeur d’images peintes à la main, des fleurs et des cadeaux. | Flash: Photo: Centre de presse tchèque / Rusinova Maria



Une partie du festival consiste en des événements d’autographes, des événements d’autographes contre des duplicateurs. Non seulement les personnes impliquées, les chiens ont également ajouté des empreintes de pattes à l’arche. Les actrices Dana Morávková et Jaroslava Obermaierová et les chanteuses Marta Kubišová et Monika Absolonová ont également soutenu la lutte contre l’imprimerie.

Il y a eu une énorme réponse à un tirage au sort, au cours duquel les visiteurs intéressés ont partagé de précieux prix, notamment des purificateurs d’air, des tondeuses à gazon, des bons d’achat pour les compagnons canins, des paniers-cadeaux et plus encore. Le produit de la loterie est allé au refuge U Šmudlina à Tachovska, avec lequel Blesk Tlapky travaille depuis sa création. Le refuge s’apprête à agrandir ses installations – il construira un tout nouveau bâtiment pour chiens et chats.

Nous avons trouvé un chien champion ! Même parmi les bergers…

Des dizaines de chiens sont inscrits par leurs propriétaires au concours POUR LE PLUS BEAU CHIEN TLAPEK. Ainsi, ils peuvent découvrir ce que c’est que de participer à une exposition canine. Au final, il y avait cinq gagnants.

