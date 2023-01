VIDÉO : Les jeunes et l’opposition en France protestent contre la réforme des retraites de Macron

Une dizaine d’organisations de jeunesse ont défilé cet après-midi dans Paris pour protester contre la réforme des retraites proposée par le président Emmanuel Macron. L’événement a reçu le soutien du parti d’opposition de gauche La France insoumise (LFI). Les manifestants ont notamment critiqué l’allongement de l’âge de la retraite de deux ans à 64 ans, craignant moins d’opportunités d’emploi pour les diplômés. Ils sont également agacés par l’approche du gouvernement en matière de protection de l’environnement, qu’ils qualifient de gaspillage et étroitement liée à la réforme, a écrit la chaîne de télévision BFM.

« Travailler après 60 ans est nocif pour la santé », « les jeunes disent ne pas prendre leur retraite à 64 ans » ou encore « prisonniers dans leur propre travail » étaient des pancartes brandies par les manifestants. Plusieurs drapeaux français peuvent être vus en images sur les réseaux sociaux, mais les bannières d’intérêts divers et d’organisations de jeunesse, les inscriptions ou les caricatures prédominent.

#Marche21Janvier Nous sommes 150 000 dans les rues de Paris cet après-midi ! Super ambiance et décision jeunesse à se battre contre la #ReformesDesRetraites On lâche rien, le mouvement doit s’amplifier ! ✌️#NUPES pic.twitter.com/5viEZR0HCF — Aurélien Taché (@Aurelientache)

21 janvier 2023

De nombreux groupes se sont mêlés à la foule qui a émergé de la place de la Bastille après 14h00. Il y a des représentations vocales de femmes appelant à des règles de retraite plus clémentes pour les mères et les femmes en général. Le cortège comprenait un groupe de partisans du Parti communiste français, de la minorité congolaise et de nombreux hommes politiques.

Aucune information n’est encore parue dans les médias sur le nombre de participants. Le cortège était supervisé par des hommes lourds. Avant même le début de la marche, la police a fouillé quelque 1 700 personnes et saisi trois armes.

Bienvenue à toutes et à tous sur ce fil

Nous reviendrons tous à la mobilisation ascendante #Paris

Celle des organisations de jeunesse et du groupe #Lfi#ReformeDesRetraites

Grand prix supplémentaire parole de #FrançoisRuffin pic.twitter.com/TbLmtxDGMs — Kristell fresneau 🇨🇵 (@Kristellfresne1)

21 janvier 2023

Jeudi, plus d’un million de personnes ont pris part à une grève contre la réforme des retraites, dont la majorité était pacifique. La plupart des gens sont descendus dans la rue à Paris, Marseille, Toulouse et Nantes. Le gouvernement discutera des détails des réformes controversées lundi.

Le président français Emmanuel Macron tente de faire passer l’âge de la retraite de 62 à 64 ans. Ainsi, les huit plus grands syndicats du pays ont appelé à une vague massive de grèves et de manifestations aujourd’hui, avec plus de 200 actions à travers le pays. pic.twitter.com/WiKOl69nQa – Lisez Jackson Rising par @CooperationJXN (@JoshuaPHilll)

19 janvier 2023

La réforme des retraites en France a reçu vendredi le soutien du milliardaire américain Elon Musk. « Macron a fait la chose la plus dure mais la plus juste. L’âge de la retraite à 62 ans a été fixé à une époque où l’espérance de vie était beaucoup plus courte. Il est impossible pour un petit nombre de travailleurs de faire vivre un grand nombre de retraités », a écrit Musk dans Indonésie.