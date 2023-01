Pavlna Nmcov: Ils m’ont regardé comme une fille depuis l’entrée

Trouvez-vous souvent que les gens vous confondent avec le modèle Petra Nmcová ?

La plupart du temps oui, et j’en ris, et cela signifie beaucoup pour moi, car je connais Petry, c’est un être humain et je l’aimerais probablement comme ma véritable fraternité. Partout où vont l’ignorance et la stupidité humaines, j’ai eu l’impression d’être au travail, quand j’avais un entretien pré-arrangé et que l’éditeur m’a d’abord posé des questions sur mon fils, puis j’étais parti aussi, et puis tout à coup sur mon expérience tragique en Thaïlande (en 2004, le tsunami Peter Nmc en Thaïlande a brisé un tronc de palmier, tandis que son animal de compagnie a été tué, ndlr). Je l’ai regardé et lui ai demandé s’il plaisantait. Seulement Monsieur le rédacteur en chef, nous faisons l’une des deux personnes.

Le mannequinat est un art, une blague, où jouer est un véritable art basé sur les émotions. De plus, lorsque vous entrez dans le monde du mannequinat, regardez à nouveau sur les doigts de votre chien certains mannequins qui veulent devenir actrice. Pavlna Nmcov mannequin et actrice