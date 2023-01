Championnat du monde de football | L’état de Pelé est grave, il est en soins palliatifs, écrit le journal. Je ressens de l’espoir, assure la légende

Pelé suit un traitement contre le cancer depuis septembre dernier. Après s’être fait enlever une tumeur du côlon, il a été hospitalisé plusieurs fois et maintenant l’un des plus grands footballeurs de tous les temps a annoncé depuis son chevet qu’il s’agissait d’une visite régulière. Cependant, selon Folha, les médecins ont arrêté la chimiothérapie car elle ne produit plus les résultats escomptés et elle reçoit des soins palliatifs. Il est administré aux patients atteints de maladies incurables à un stade avancé ou terminal.