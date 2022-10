Pavel Blažek s’entretient avec les ministres français et américain à Paris

Le jeudi 23 juin 2022, une réunion des représentants UE-États-Unis au niveau ministériel sur la justice et les affaires intérieures a lieu à Paris. Le ministre de la Justice Pavel Blažek représentait les deux ministères lors de cette réunion, à la fois le ministère de la Justice et le ministère de l’Intérieur. La réunion s’est déroulée en présence du procureur général américain Merrick B. Garland et du procureur général français ric Dupond-Moretti.

Le forum ministériel UE-États-Unis se tient régulièrement deux fois par an. Une fois traditionnellement dans la capitale du Conseil présidentiel de l’Union européenne et la deuxième fois à Washington, aux États-Unis. La deuxième réunion UE-États-Unis de cette année au niveau ministériel sur la justice et les affaires intérieures aura lieu pendant la présidence tchèque du Conseil de l’UE, à savoir en décembre à Washington.

Sujets de discussion

Action commune contre l’agression russe en Ukraine

Coopération transatlantique

Priorité dans la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme violent et les crimes de haine

Présentation des priorités de la présidence tchèque au Conseil de l’Union européenne

Lors d’une réunion conjointe des représentants de l’UE et des États-Unis au niveau ministériel, le ministre de la justice a déclaré que la République tchèque soutenait activement toutes les mesures visant à enquêter sur les crimes liés à l’agression russe en Ukraine. Et cela tant au niveau international qu’au niveau européen. La République tchèque considère la coordination efficace des activités de toutes les entités qui participeront à la collecte de preuves comme une tâche majeure.

La situation en Ukraine soulève encore d’autres questions et la nécessité de prendre de nouvelles mesures. Par conséquent, le ministre de la Justice Pavel Blažek a déclaré que : « La République tchèque soutient fermement les efforts conjoints visant à garantir les options les plus efficaces, y compris l’enquête et la poursuite appropriées des crimes de guerre, ainsi que la mise en œuvre d’autres mesures liées à la situation en Ukraine. La République tchèque est prête à donner suite aux travaux de la présidence française, la réponse judiciaire à la situation en Ukraine est l’une des priorités de notre présidence.«

Dans le domaine de la coopération transatlantique, les ministres ont discuté des efforts conjoints pour lutter contre la cybercriminalité, l’exploitation sexuelle des enfants en ligne et la coopération judiciaire en matière pénale. Les ministres ont également discuté de l’orientation du droit pénal sur la protection de l’environnement. Pavel Blažek remercie ses collègues français pour l’excellent travail qu’ils font dans le projet de directive sur la protection de l’environnement criminel. « Même pour la République tchèque, la protection de l’environnement est une priorité fondamentale. Au cours de la présidence tchèque, nous continuerons donc à discuter intensivement de la proposition dans le but de faire avancer les négociations autant que possible.« , a expliqué le ministre de la Justice.

Priorités du ministère de la justice pendant la présidence tchèque du Conseil de l’Union européenne

A l’occasion de la réunion des représentants UE-Etats-Unis, le ministre de la Justice Pavel Blažek a remercié ses homologues français pour les efforts considérables qu’ils ont déployés au cours du premier semestre de cette année pour coordonner de nombreux domaines de travail conjoint. Il a ensuite présenté les priorités de la présidence tchèque dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

« Après avoir libéré l’agression de Les parties La Fédération de Russie envers l’Ukraine, la présidence tchèque continuera à soutenir les efforts conjoints de l’UE dans le domaine de la justice en rapport avec cet acte sans précédent de la Fédération de Russie. Nous coordonnerons les activités et les prochaines étapes par lesquelles l’UE et ses États membres réagissent à cette situation. Car aujourd’hui, alors que l’Europe fait face à une convergence sans précédent de nombreux phénomènes négatifs en termes de sécurité et de prospérité, elle ne dépend que de notre cohésion et de notre soutien communs pour faire face à ce défi.», a déclaré le ministre de la Justice, ajoutant qu’un rôle important sera joué par Eurojust, qui a désormais obtenu la base juridique pour la conservation, l’analyse et le stockage des preuves liées aux crimes de guerre, aux crimes contre l’humanité et au génocide.

D’autres priorités sont également la protection de l’environnement, la numérisation de la justice et une protection accrue des personnes vulnérables dans l’UE, à savoir les enfants et les adultes vulnérables. « Étant donné que mon collègue, le ministre de l’intérieur de la République tchèque Vít Rakušan, n’a pas pu assister à la réunion d’aujourd’hui, je voudrais également transmettre les priorités de la présidence tchèque dans le domaine des affaires intérieures. Ici aussi, l’impact du conflit de guerre en Ukraine sur un certain nombre de domaines touchés, y compris la migration, sa sécurité intérieure et ses dimensions extérieures, sera un sujet important.», a ajouté le ministre de la Justice.

Le ministre de la Justice a ajouté à la priorité de son département que pour qu’une coopération judiciaire au sein de l’Union européenne soit efficace, outre une base juridique solide, elle nécessite également un bagage technique fonctionnel. « Par conséquent, il est très important pour la présidence tchèque de faire autant de progrès que possible dans le domaine de la numérisation. Le paquet numérique comprend un projet de règlement sur l’échange d’informations électroniques sur les affaires de terrorisme et un projet de règlement qui forme une plate-forme de coopération pour soutenir la fonction d’une équipe d’enquête commune. Les négociations de cette proposition au sein du Conseil ont été menées à bien par la présidence française. Nous sommes donc prêts à commencer et enfin à terminer le procès avec le Parlement européen. » Blazek a ajouté.

M.Sc. Vladimir Repka, Attaché de presse du Ministère de la Justice

24.6. 2022