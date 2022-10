Interpellation en RPD : Babiš cousu à Fiala à cause de la politique de l’Union

« Vous prouvez à maintes reprises que non seulement vous ne dites pas la vérité, mais que vous ne comprenez pas ce qui se passe dans l’Union européenne, alors Je ne suis pas surpris que vous n’obteniez aucun résultat et que la République tchèque en paie le prix. » il dit Les cochons Giroflée. Entre autres choses, il a réagi aux critiques de Babi selon lesquelles il n’avait pas convoqué une seule réunion du Conseil de l’Europe. Le Premier ministre a rappelé que le Conseil de l’Europe avait été convoqué par le président Charles Michel, pas le Premier ministre ou le président de l’État présidentiel de l’UE.

Babi a déclaré que Fiala avait raté l’occasion d’obtenir de vrais résultats au sein de l’UE. « Pourquoi continuez-vous à répéter des mensonges, pourquoi faites-vous cela, pourquoi continuez-vous à attaquer, pourquoi ne vous comportez-vous pas normalement, vous n’avez pas convoqué un seul Conseil européen », a déclaré l’ancien premier ministre. Selon lui, le président français Emmanuel Macron au cours de sa précédente présidence, il a tenu sept réunions du Conseil européen. « Vous avez eu une réunion informelle au Château grâce à moi, je l’ai encouragé, vous n’avez pas eu une réunion bilatérale, vous n’avez rien fait depuis le 1er juillet. » a lu l’ancien premier ministre et chef du mouvement d’opposition ANO à Fiala.

Le Premier ministre s’est opposé aux critiques de son prédécesseur. « Je ne sais pas comment vous vous êtes fait l’idée que je n’ai pas de négociations bilatérales. J’en ai beaucoup, mais surtout je ne les poste pas sur Instagram comme vous le faites. Lorsque vous rencontrez quelqu’un dans un hôtel, vous prenez une photo de groupe. Je me consacre à une véritable diplomatie et je veille à ce qu’elle ait des résultats tangibles pour la République tchèque », ont déclaré le Premier ministre et l’ODS. « ça ne montre pas seulement qu’on a des photos quelque part », mais dans les résultats. Par exemple, Fiala a donné un exemple de limitation du prix des rations d’émission ou du principe de solidarité dans l’approvisionnement en gaz.

« Vous n’organiserez jamais de sommet, vous poussez mal les choses. Et c’est amusant aussi », Fiala répondait aux paroles de Babi sur l’arrêt des quotas pour les migrants « illégaux » ou l’apport de milliards d’euros supplémentaires en République tchèque depuis l’UE. « De l’écorce, de la forêt, du gaz, du noyau, tous apportés par moi, » a également déclaré l’ancien Premier ministre. « Nous avons réservé le château et vous êtes accueillis sur le tapis, » a-t-il ajouté lors de l’organisation de la réunion informelle du Conseil de l’Europe et de la première réunion de la Communauté politique européenne (CPE), qui s’est tenue à Prague le week-end dernier.