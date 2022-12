Pas d’or et pas de fin à la domination tchèque. Le trio a perdu contre la Slovaquie lors de la Coupe du monde de netball et a l’argent – ČT sport – Télévision tchèque

En demi-finale, les trois ont battu la Hongrie sans faute 11:1 et 11:5 respectivement. En finale, les Tchèques ont tiré une balle courte contre la Slovaquie dès le départ, le capitaine Jan Vanke égalisant finalement à 10:10, ce qui a également assuré le premier point de set. Après un gros virage, le trio tchèque a pris le premier set à 12:10.

Cependant, l’adversaire a pris une avance de 9: 4 en seconde période et après que Jakub Pospíšil a été éliminé, il a égalisé en un set à 11: 5. Dans le troisième set, Silven Gálus a écrasé les Tchèques de l’attaque, donnant cinq balles de match à la Slovaquie. Les Tchèques ont de nouveau eu trois ans, mais une fois de plus Galus a mis fin à sa domination nationale sur le netball mondial.

« Les garçons de Slovaquie étaient bien préparés et ils ont fait une excellente passe à Silven Gálus. Je pense que cela a été dicté par une meilleure préparation et une meilleure interaction, ce qui nous a toujours honorés », a évalué Vanke, qui a disputé le dernier match de sa carrière. le jeu le .

Vít a amélioré les demi-finales avec une médaille de bronze contre Hatiegan

Le joueur de netball Žatec a confirmé la fin de sa carrière de représentant après avoir remporté un duel pour le bronze. « Toujours décevant. Être troisième au monde, c’est beau, mais je voulais le gagner pour la troisième fois consécutive. Je tiens à remercier tout le monde, même si je n’ai pas gagné, ils m’ont beaucoup soutenu. » dit Vit.

Il a frappé pour un troisième titre mondial consécutif, mais l’entraînement au combat de Fodor a mis fin à cette idée en demi-finale. « Il avait une réception parfaite avec son corps, alors il m’a rendu presque toutes les balles. Malheureusement, j’ai joué beaucoup moins bien que lui. J’ai gâché beaucoup de réceptions et de balles qui, je pensais, auraient été des points clairs, léchant la bande beaucoup de fois, ce qui l’a aidé. Cela m’a durement touché », a déclaré Vít.

Double a rempli son devoir dans un duel pour le bronze

Kop et Kalous voulaient dire un au revoir triomphal à la foule, ce qu’ils ont fait. Les Hongrois n’ont pas été autorisés à jouer et ont remporté la médaille de bronze. C’était une satisfaction, surtout pour un Kop expérimenté qui n’avait jamais terminé les deux précédents championnats pour cause de blessure. « Je suis heureux de gagner cette médaille pour mon fils », a déclaré Kop.

La demi-finale précédente a commencé avec la Slovaquie Couple tchèque incroyablement, il a dominé le premier set 11: 6 et a souvent joué le ballon sur Ladislav Stupák. Mais après cela, l’adversaire a pris le dessus et a réussi les deux sets suivants.

« C’était une grosse déception. Des hauts et des bas. Tout s’est bien passé pour nous dans le premier set, Jirko a bien servi. Le deuxième set a commencé à faiblir un peu et malheureusement la Slovaquie est revenue sur nous à la fin. Dans le troisième set, nous ont échoué », a ajouté le remplaçant Lukáš Rosenberg qui regarde depuis le standard.

La paire slovaque a été menée en demi-finale principalement par l’expérimenté Ján Brutovský, qui a disputé le dernier tournoi de l’équipe nationale. Étonnamment, cependant, il n’a pas ajouté de point d’or en finale. La France a surpris les favoris et a remporté la première médaille d’or en double de l’histoire après 11:7 et 12:10 sets.