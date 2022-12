Pas d’étoiles, un morceau de salami. Le scientifique a expliqué qu’il voulait mettre en garde contre les canulars

« Je tiens à m’excuser auprès de ceux qui ont pu être surpris par mon canular, qui n’était pas authentique. Je veux juste appeler à la prudence vis-à-vis des images qui – apparemment – parlent d’elles-mêmes », a tweeté mercredi le physicien et philosophe des sciences.

Le week-end dernier, Klein a posté un gros plan de chorizo ​​haché sur fond noir sur le même réseau social. « Photo de Proxima Centauri, l’étoile la plus proche du Soleil », a-t-il écrit dans le post, disant qu’elle a été prise par le télescope spatial James Webb. Il a été envoyé dans l’espace par l’agence spatiale américaine NASA avec des partenaires d’Europe et du Canada, et a publié en juillet les premières images de l’appareil, y compris la superbe nébuleuse Carina ou vue d’un amas de galaxies.

« De tels détails… Chaque jour, nous découvrons de nouveaux mondes », a écrit le physicien sur une photo de la saucisse.

Photo de Proxima du Centaure, l’étoile la plus proche du Soleil, située il y a 4,2 ans.

Elle a été primée par le JWST.

Ce niveau de détail… Un nouveau monde se déroule jour après jour. https://t.co/88UBbHDQ7Z 31 juillet 2022 à 17h33, post archivé : 5 août 2022 à 10h09

La couleur rouge du chorizo ​​​​au poivre et les morceaux de viande et de graisse blancs à rouge foncé confondent beaucoup de ceux qui le voient comme une étoile ardente. Des centaines de personnes ont commenté le message et il a été partagé par des milliers – bien plus que les images réelles du télescope spatial que Klein a partagées.

« Je suis choqué par l’impact. Je pense que les gens vont vite se rendre compte que c’est une fausse image », a déclaré Klein à l’AFP, ajoutant que la photo avait été partagée de manière inappropriée par des journalistes de grandes chaînes françaises. Le physicien a précisé qu’il ne voulait pas se moquer de qui que ce soit ; juste pour faire prendre conscience à quel point il est facile de tomber dans le piège de fausses informations.