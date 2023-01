Paris – Aktuálně.cz

La capitale et la plus grande ville de France est célèbre pour sa réputation d’endroit le plus romantique du monde. Des millions de touristes viennent ici chaque année pour flâner dans les rues étroites.

La capitale et la plus grande ville de France célèbre pour sa réputation d’endroit le plus romantique du monde. Des millions de touristes viennent ici chaque année pour flâner dans les rues étroites (en 2019, il y avait 19,1 millions de visiteurs). La Dame de la Seine, comme la ville est surnommée, a beaucoup à offrir non seulement aux amateurs de mode, mais aussi d’histoire et d’architecture.

Selon des sources historiques le mot Paris signifie chaudron ou encore travailleur. Depuis le 20e siècle, Paris est également connue sous le nom d’argot Paname. Cette ville est connue pour son changement constant, et peut-être nulle part ailleurs en Europe vous ne trouverez autant d’aspects positifs et négatifs de cette métropole. Paris est belle, propre et luxueuse, et aussi sale, grise et sale. Comme quiconque veut le voir.

Outre les géants de l’art, à qui Paris a offert sa protection pendant ses plus belles heures de gloire, se trouve ici président du président et du parlement français, mais aussi l’UNESCO, Interpol et l’OCDE. La ville est également inscrite dans l’esprit des touristes comme un paradis gastronomique, célèbre principalement pour ses excellents vins et une abondance de variétés de fromages. Le passé de la ville est lié à la liqueur d’absinthe, très utilisée par les artistes locaux à l’apogée de Paris.

L’histoire

Paris – informations de base Nom : Paris France Population : 2 229 621 (2015) Superficie : 105 km² Altitude : 28-130 m Densité de population : 21 258 habitants/km² Indicatif téléphonique : +33 2

La première mention de Paris date de 4500 avant JC, mais ce n’est que vers 300 avant JC qu’elle fut colonisée par les Gaulois et en 52 avant JC conquise par les Romains, qui la rebaptisèrent Lutèce. Le véritable centre-ville à cette époque était l’île de la Cité, telle qu’elle est aujourd’hui Cathédrale Notre Dame. A cette époque, vers 308 après JC, le nom de Paris apparaît également pour la première fois.

Il s’est développé surtout sous le règne du roi Philippe II. Augusta au XIIe siècle, lorsque les marais ont été asséchés, des routes pavées, des remparts et le palais du Louvre ont été construits. Au XIIIe siècle, un célèbre Sorbonne Université et la construction de la cathédrale Notre-Dame a commencé. Sous le règne du roi Louis XIV au XVIIe siècle, un grand nombre de palais ont été construits, sous le règne de Napoléon au XVIIIe siècle, de nombreux monuments, à l’aide desquels Napoléon voulait faire de la France la plus belle ville du monde.

L’empereur Napoléon III est à l’origine de l’aspect moderne de la ville, dont les quartiers des deux rives de la Seine ont été modernisés au XIXe siècle. La fin du XIXe siècle est labellisée La Belle Époche à Paris (bon temps), suivi de l’Exposition Universelle de 1889 et de la construction de la Tour Eiffel. Les Jeux olympiques d’été ont eu lieu à Paris en 1900 et 1924.

Attraction touristique

Il est devenu peut-être l’attraction et le symbole parisien le plus célèbre en 1889 tour Eiffel. Gustav Eiffel a utilisé 7 300 tonnes de fer pour sa construction, qu’il a élevée à une hauteur de 324 mètres (jusqu’en 1931, c’était le plus haut bâtiment du monde). La tour a fait l’objet de critiques de la part de nombreux artistes, ce qui ne change rien au fait qu’elle a servi de modèle à l’observatoire de Petřín à Prague.

Photo : Wikimédia Commons

Le Louvre, à l’origine une forteresse pour protéger la ville des Vikings, a ensuite été modernisé pour devenir le site de certaines des collections d’art les plus rares au monde. Cet endroit est célèbre non seulement pour le célèbre tableau de Mona Lisa, mais aussi pour la pyramide de verre dans la cour.

L’Arc de Triomphe de cinquante mètres de haut est également une caractéristique dominante de la ville. Il a été construit pour célébrer la victoire de Napoléon à la bataille de Slavkov en 1805. Plusieurs rues se rejoignent à proximité, dont la plus célèbre est large Boulevard des Champs-Elysées avec des boutiques de marques renommées. La plus célèbre cathédrale de Notre-Dame (Notre-Dame) se trouve sur l’île de la Cité. La première pierre fut posée en 1163 et la construction dura deux siècles. Intéressant par sa taille et sa capacité qui atteint 9 000 personnes.

Les natures romantiques sont particulièrement attirantes Quartier Montmartreau-dessus, le sanctuaire du Sacré-Cœur, construit dans les années 1870, brille de blanc.

Temps

Paris est située dans une zone climatique tempérée, elle connaît donc le même temps que la plupart de l’Europe centrale. Ils sont là des étés relativement frais et des hivers doux avec des averses occasionnelles et un temps changeant rapidement. La brume de lait apparaît souvent dans le ciel ici en raison des influences maritimes. La neige est très rare ici, il neige en moyenne environ 15 jours par an, ce n’est donc pas un problème pour les touristes de visiter ici même en hiver. Alors que l’été est peut-être la plus belle période de l’année à Paris, il est généralement recommandé de voyager ici au printemps et en automne, lorsqu’il n’y a pas beaucoup de touristes dans les rues.