Poutine vient au sommet sur le climat à Paris, il est censé parler de la Syrie avec Obama

Le président russe Vladimir Poutine assistera à l’ouverture de la conférence de l’ONU sur le changement climatique à Paris le 30 novembre, en compagnie d’une centaine de chefs d’État et de gouvernement. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius. Selon des médias français, en France, Poutine s’est entretenu avec le chef de la Maison Blanche, Barack Obama, par exemple, sur les crises syrienne ou ukrainienne.

« La première journée (de la conférence) sera consacrée aux chefs d’État et de gouvernement. Nous avons déjà plus d’une centaine de réponses positives (sur invitation). Les présidents des États-Unis, de la Chine, de la Russie, le premier ministre de l’Inde, bien sûr, le secrétaire général de l’ONU, le président de la France et bien d’autres viendront », a déclaré Fabius, qui présidera la réunion, aux journalistes. Il a annoncé fin octobre la participation des présidents américain et chinois.

Soutien à Assad

Poutine est revenu sur la scène internationale en décidant de soutenir militairement le régime du président syrien Bashar Assad, a constaté l’AFP. Russie les raids visaient Moscou sur la position de l’État islamique, mais l’Occident prétend que la Russie vise également l’opposition syrienne modérée, renforçant directement la position d’Assad. Selon l’AFP, Poutine pourrait également discuter du conflit en Ukraine avec ses homologues, où le conflit entre les troupes gouvernementales et les séparatistes pro-russes est toujours en cours dans l’est du pays.

Un nouvel accord sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre devrait émerger de la conférence sur le climat, qui se déroulera jusqu’au 11 décembre. « Je suis un optimiste actif, quelqu’un doit réussir », déclare Fabius. « Tout sera fait pour que le 11 décembre nous puissions nous mettre d’accord sur ce que je souhaite être l’Accord de Paris qui permettra de lutter contre le changement climatique », a-t-il ajouté.

