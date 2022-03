Paris accueille la 5ème Biennale de Flamenco, passionnante pour les fans français | culture et divertissement

Le Théâtre National de la Danse de Chaillot à Paris accueille de ce jeudi au 18 février la cinquième édition de la Biennale de Flamenco, jumelle de Séville, avec une dizaine d’artistes espagnols et la promesse de cette discipline, qui attire tous les deux ans de nombreux passionnés de la France. Publique.

Paula Comitre et David Coria ont joué cette année dans deux nouvelles créations, avec « Alegorías », dans laquelle le sévillan de 28 ans présente sa deuxième création avec la danseuse de La Veronal Lorena Nogal ; et « Imperfect », dans lequel Coria s’associe au français Jann Gallois, pour mêler flamenco et hip-hop.

Des vétérans comme Rafaela Carrasco avec « Ariadna (Al le fil du mythe) », Florencia Oz avec « Antípodas », Farruquito avec « Íntimo », et le guitariste Rafael Riqueni, qui conclura ici sa trilogie de guitares sur la musique andalouse avec « Nerja » .

« Depuis que nous avons lancé ce spectacle il y a dix ans, nous avons vu que c’est un moment de joie qui attire le public de fans que nous ne connaissons pas et qui ont une grande connaissance de la danse. Pour nous, c’est un moment de surprise, de fête et de demande » Rachid Ouramdane, danseur de renom, chorégraphe et directeur du Théâtre de Chaillot depuis avril 2021, a déclaré à EFE.

La collaboration entre Séville et Paris s’est conclue en 2014 avec la première édition de ce festival, auquel ont participé des talents tels que Rocío Molina, Eva Yerbabuena, José Galvan ou Tomatito, sur une scène qui est sans aucun doute la scène la plus importante du monde de la musique. . Danse.

Face à la cinquantaine d’artistes qui composent l’affiche de la Biennale de Séville, qui fêtera sa XXIIe édition en septembre prochain, Paris mise sur environ sept spectacles, tentant de mettre en lumière les talents les plus en vue et émergents.

« Nous essayons d’accompagner de grandes figures dans toute la diversité du flamenco et des personnes qui expérimentent cette discipline, ce qui la fait dialoguer avec d’autres personnes », a déclaré Ouramdane, qui prévoit qu’avec Séville, ils envisagent de nouveaux projets de collaboration pour l’avenir. . édition.

A Chaillot, ils misent sur la recherche, la nouveauté et l’innovation.

« La sensibilité de cette discipline est venue enrichir la danse contemporaine en général », s’est défendu Ouramdane, et a souligné les richesses et les exigences imposées par cette Biennale, dont le dernier numéro était en février 2020.

Dans sa salle, plusieurs artistes terminent leurs répétitions, comme la jeune Paula Comitre de Séville, lauréate du prix Giraldillo du meilleur nouveau danseur à la XXI Biennale de Séville.

Dans cette édition, il a partagé l’affiche avec certains de ses professeurs, comme Carrasco ou Coria, auxquels il avait assisté auparavant à plusieurs réunions à Paris, depuis l’âge de 19 ans.

« C’est toujours un plaisir de porter le flamenco au-delà de nos frontières. C’est très visible à quel point ils valorisent cette discipline ; pour les artistes, c’est vraiment enrichissant de voir comment le théâtre se remplit », a déclaré Comitre, qui souhaite que l’Espagne « s’infecte » avec cette coutume de partir au théâtre « est la pratique la plus courante ».