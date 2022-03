Ce fut un accident choquant impliquant plus de 20 cyclistes dans la course Strade-Bianche

Le cycliste prend un coup dur pendant la compétition

cycliste français Julien Alaphilippe impliqué dans un accident de groupe entre un vingt cyclistes qui est tombé de son vélo en traversant une zone de gravier lors d’une course Strade-Bianche (Toscane, Italie).

peloton de Alaphilippedeux minutes avant la fin de la course, a reçu un coup écrasant lorsque l’un des participants à la course traverser de gauche à droite et a perdu le contrôle de son véhicule, ce qui a provoqué, avec l’arrivée de forts vents latéraux, une chute massive qui est résolu Pas de blessures graves ou de blessures si bien que les participants rejoignent rapidement la course, malgré quelques secondes de retard.

Dans l’accident, entre autres, l’Espagne a également été touchée Alexandre Valverde, qui malgré des douleurs musculaires a pu continuer sur la piste. Course Strade-Bianche C’est déjà l’un des classiques de la saison. Le test commence et se termine à Sienneet compter le tour 184 km.

Tadej Pogacar, vainqueur de les deux dernières éditions du Tour de Francedomine avec autorité le test italien qui comprend une route de gravier dans Toscane et il a un but dans l’emblème Piazza del Campo. Le Slovène a gagné ensuite échapper à plus de 50 kilomètres Dans la solitude. Le deuxième est un coureur espagnol vétéran Alexandre Valverdeà 37 secondes, et troisième Danemark Kasper Asgreenà 46 secondes.

« Extraordinaire!. Je regarde en arrière tout le temps, où étaient les autres. C’est vraiment intense« , commenter Pogacar après sa victoire. « J’ai essayé de tout donner et personne ne peut me suivre donc je continue», a-t-il souligné à propos du moment de son attaque.

« J’ai du mal à croire. C’est la première fois que je fais quelque chose comme ça mais en cyclisme on ne sait jamais comment ça va se passer», a-t-il ajouté avec euphorie. Encore cent milles, Pogacar a réussi à rebondir rapidement après la récession mondiale, tout comme le Français Julien Alaphilippequi prend le plus mal avec un revirement spectaculaire.

Pogacarne craignant pas la distance qui le sépare du but, poursuivant l’attaque dans le long secteur de gravier pour s’assurer un une marge d’environ une minute et demie au-dessus du pelotonavec l’espagnol Carlos Rodríguez Entre les deux. Avant de 20 derniers kilomètres il a perdu une trentaine de secondes dans le premier groupe de poursuivants, mais le Slovène sait gérer son avance, aussi bien sur terre que sur asphalte.

A 23 ans, la star européenne a enchaîné de nouveaux succès, une semaine après avoir remporté l’UAE Tourtester dans Emirats Arabes Unis avec qui il a décidé de débuter sa saison.

À présent, Julian Alaphilippe, Remco Evenepoel et Mark Cavendish considéré comme un candidat pour rester ensemble Une meute de loups ce Étapes rapides Alpha Vinyl au 57 éditions à partir de Adriatique tyrrhénienne qui durera entre les jours 7 et 13 mars. L’escouade belge ne tiendra rien dans la « Course des deux mers » et présentera ses grands leaders, Alaphilippe et Évenepoels’opposer aux Slovènes Tadej Pogacar et Richard Carapazo dans la lutte pour le général, tandis que Cavendish Je serai celui qui se battra pour les étapes cours vite.

Alaphilippedeuxième du Tour de Provence, et Evenepoel, récent vainqueur Algarve Tourssera accompagné d’une armée forte complète Cavendish, Kasper Asgreen, Davide Ballerini, Josef Cerny et Mikkel Honoré. Ce Adriatique tyrrhénienne n’aura pas de contre-la-montre traditionnel cette année San Benedetto del Tronto ou une bonne étape avec un résultat haut de gamme, et offrira 2 jours pour la vitesse et une série de voies avec des ascensions finales courtes et explosives qui promettent le spectacle.

La seule étape de montagne est la sixième, la 11, avec une double montée vers Monte Carpegna, à partir de 6 kmmais sur une pente moyenne de 10 pour cent et section 13 avant de descendre vers la ligne d’arrivée.

