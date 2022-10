Parcours du Tour de France 2023 : départ au Pays basque, seule étape maternelle et beaucoup de montagnes

David Gaudu, Tom Pidcock, Michael Matthews, Greg van Avermaet, Mark Cavendish, Annemiek van Vleutenov ou Tadej Pogaar avec le birdie Urka Igartová.

L’équipe cycliste est arrivée au Palais des Congrès pour assister à la présentation du parcours élaboré du Tour.

Peut-être l’événement sans flirt le plus excitant du calendrier cycliste.

A leurs côtés, bien sûr, le responsable de la Tour Christian Prudhomme ou le rédacteur en chef de la maison d’édition ASO Jean-tienne Amaury. Seul le défenseur du championnat d’été Jonas Vingaard manquait à l’appel, il a longtemps regardé la présentation.

Et il devait se contenter de ce que lui et tous les autres voyaient dans le village.

Les pétitionnaires d’ASO ont tout fait pour garder secrets les détails du parcours du Tour, ne faisant que s’enfuir au début. Naturellement, ces derniers jours, les journaux français se sont succédés pour rassurer sur ce que sera le parcours.

Et ils ne broient pas dedans.

27 janvier 2022 à 12:35 pspvek archivé : 27 janvier 2022 à 13:34

La cinquième tournée sera la deuxième de l’histoire en Espagne, notamment au Pays basque. Il y aura huit étapes de plaine, deux étapes vallonnées et huit étapes de montagne. Nous irons au sommet du célèbre Tourmalet, du Puy de Dôme, du Grand Colombier ou encore de Saint-Gervais Mont-Blanc.

La seule limite de temps est une plongée de 22 kilomètres dans les Alpes, qui mène aux cinq montagnes françaises. Sam Prudhomme a reconnu publiquement qu’un cinquième Tour serait réservé aux alpinistes. Il y aura toujours plus de kilomètres asiatiques dans le Giro.

Alors, comment se passe le Tour 2023 ?

Viva Espaa!

Ponaje 1. ervencém pt La tournée se dirige vers la Pologne, où se déroulera la première étape du slo 110 ronk.

Ce sera la deuxième fois dans l’histoire qu’un célèbre séducteur partira de cette terre.

Cela s’est produit pour la première fois il y a 30 ans, quand cela a commencé à Saint-Sébastien. Il sera également visité cette année, mais à un stade différent. Au sommet du vol de 185 kilomètres du peloton autour de Bilbao, il tente de gravir les collines autour du bassin de Gascogne, avant de se diriger vers la ville, où la bête se préparera pour la montée raide vers Pike Bidea. Cl sera alors au centre de la ville.

Étape 1 / Étape 1

@bilbao_udala – @bilbao_udala 182 kilomètres 3 300 mètres de renforts verticaux et de doubles marches où des brèches peuvent déjà être réalisées ! Il est entré dans le vif du sujet en direct ! 3 300 mètres de D+ pas la côte de Pike 10 km de l’arrive ! #TDF2023 pic.twitter.com/bnAPN0sMy4 — Tour de France (@LeTour) 27 octobre 2022

Un jour d’eau, l’étape la plus longue de la journée, les 209 premiers kilomètres jusqu’à Saint-Sébastien. L’itinéraire comprendra également la célèbre randonnée Jaizkibel juste avant la ligne d’arrivée, qui est un célèbre classique.

Par la suite, l’ensemble du pipeline a déménagé en France, d’abord à Bayonne.

C’est une étape vallonnée qui devrait pousser Wout van Aert, Julian Alaphilipp et Mathieu van der Poel, car ils auront de grandes chances de remporter le maillot d’or.

Depuis deux ans, la première semaine était bonne pour les classiques, et il en sera de même pour la cinquième année. « J’espère que tout le monde se mobilisera, et en plus de se battre pour le maillot d’or, cette étape vous donnera également un bon départ pour la suite du Tour », a déclaré Prudhomme.

Après les plats tests, le Nogara Tradition Tour visite Pau, d’où le Col de Soudet et le Col de Marie Blanque se dirigeront vers Laruns, où Primo Rogli et Tadej Pogaar ont parcouru ces dernières années.

Les journées de montagne se poursuivront dans les Pyrénées, depuis Tarbes le peloton ira au col d’Aspin et au Tourmalet, le but de l’étape est une randonnée de 15 kilomètres à Cauterets.

Étape 6 / Étape 6

@MairieTarbes – @cauterets65110 Campasque 145 km Aspin, Tourmalet, Cauterets, cela nous donne un dénivelé total de 3 750 mètres. Aspin, Tourmalet, Cauterets et un total de 3 750 mètres D+ pour cette 6ème bande. #TDF2023 pic.twitter.com/HAFW3sC7nR — Tour de France (@LeTour) 27 octobre 2022

La septième étape commence à Mont-de-Marsan, ville natale du leader du Tour 1973 Luis Ocaña, et se termine à Bordeaux, avant de se diriger vers le nord vers le centre de la France, à savoir Limoges. Deux jours très plats parfaits pour les coureurs rapides.

La 9e étape de dimanche offrira ensuite l’entrée au Puy de Dôme, qui sera le premier à revenir sur le célèbre sommet depuis 1988. L’entrée du volcan endormi a une riche histoire derrière elle, dont le combat légendaire entre Poulidor et Anquetil dimanche. 1964. ou événements de 1975, quand un spectateur Eddy Mercxke, qui plus tard a perdu tout le Tour.

Parmi ces cinq étapes figurent des noms tels que Fausto Coppi, Federico Bahamontes, Luis Ocaña, Lucien Van Impe et Joop Zoetemelk.

Ce n’est qu’une randonnée de six kilomètres autour du volcan, mais c’est raide et spectaculaire avec une pente d’environ 12 %.

Les cyclistes passeront leur première journée libre dans la cité du rugby de Clermont-Ferrand.

Envolez-vous vers les Alpes

La deuxième semaine du Tour commence dans la région volcanique d’Auvergne avec une journée vallonnée jusqu’à Issoire.

Les deux prochaines étapes seront faciles pour les sprinteurs, ils passeront également par le Massif Central et la région ouest, sans retourner dans les montagnes, cette fois dans les Alpes.

Il est en transfert d’étape autour du Massif Central et le vendredi 14, jour de la fête nationale, il terminera dans le Grand Colombier de 17 kilomètres. Super!

Étape 13 / Étape 13

Chtillon-Sur-Chalaronne – Grand Colombier 138 km Un rendez-vous incontournable pour les candidats Maillot Jaune pour terminer 2ème du Grand Colombier ! Rendez-vous majeur des favoris du #TDF2023 pour la 2ème arrivée du Tour au Grand Colombier ! pic.twitter.com/sh75LRbnmJ — Tour de France (@LeTour) 27 octobre 2022

Mais le cycliste n’a pas tranché, l’entrée de la station lyask à Morzine est le lendemain. En seulement 152 kilomètres, vous grimpez 4 200 mètres et il y aura au total six randonnées difficiles sur le parcours, dont le Col de la Ramaz et le Col du Joux Plane.

Le week-end se clôturera ensuite par une étape des Gets à Saint-Gervais avec vue sur le Mont-Blanc, qui sera similaire à samedi.

seul as

Après une deuxième journée libre à Sallanches, le peloton avait encore beaucoup de poids à remettre en selle, seul pionnier de la course.

Il ne fait que 22 kilomètres de long et ne sera pas une journée plate. L’itinéraire entre Passy et Combloux comprend également l’ascension de la Côte de Domancy, où Bernard Hinault est devenu champion du monde en 1980. La randonnée ne fait que quelques kilomètres, mais la pente moyenne est de 8,5 % et il y a une coupe de 16 %.

Cinq pbh de la dernière semaine du Tour commenceront ici.

Le 17e test comprendra également le plus haut sommet de la montagne, le Col de la Loze à 2 304 mètres, au lieu de se terminer dans la pittoresque petite ville altiport de Courchevel pour le championnat du monde de ski alpin 2023.

Le tour quittera ensuite les Alpes et un transfert d’étape à travers les Montagnes du Jura se dirigera vers la dernière montagne française, Voszm.

Étape 20 / Étape 20

@BelfortOfficiel – Le Markstein 133 km Dernière chance à la montagne avec des programmes passionnants pour les leaders ! Last chance en montagne pour les leaders avec un programme vosgien magnifique ! #TDF2023 pic.twitter.com/r9NgSBkTTM — Tour de France (@LeTour) 27 octobre 2022

Voici l’ultime étape de montagne, qui ne contiendra aucun géant alpin ou pyrénéen, mais qui sera tranchante comme une scie. Vous monterez le Grand Ballon, le Petit Ballon ou le Col du Platzerwase. Dans l’avant-dernière étape du ronk, vous ne pouvez trouver que quelques appartements.

À inclinaison constante, les cyclistes peuvent contrôler leur puissance à l’aide de watts. C’est pourquoi nous essayons de trouver un moyen de jeter ce style à terre, explique Thierry Gouvenou, f route.

Cela sera suivi d’une procession vers Pae, où il n’y aura qu’une procession cérémonielle aux Champs Elysées, où le 110e roi sera couronné.

Qui seront-ils ?