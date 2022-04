Palinuro, traqué par Emilien : il a disparu en 2018

Il a cherché l’hospitalité un samedi soir à Poderia, un hameau de Celle en Bulgarie. Pas de chance, a-t-il poursuivi, parcouru un autre kilomètre, entre Palinuro, dans la commune de Centola, et Pisciotta. Et certains jureraient que le garçon à l’accent français et aux yeux bleus comme la mer du Cilento était vraiment Émilien MartinGarçon français qui a quitté son pays en 2018 et dont on a parlé à plusieurs reprises par la célèbre émission télévisée « Qui l’a vu ? ».

PLUS D’INFORMATIONS

En fait, il existe plusieurs rapports provenant du Bas Cilento. Et tout le monde était convaincu qu’il s’agissait du « grand garçon » français à l’esprit aventureux, dont sa famille n’avait plus entendu parler depuis un certain temps. Et il était possible que le jeune homme, seul et avec un sac à dos sur l’épaule, soit encore au Cilento Park. Ne trouvant aucune hospitalité à Poderia, se souvenant également d’une certaine période historique, qui rendait tout le monde un peu plus méfiant vis-à-vis des étrangers, il poursuivit son voyage. Il y a ceux qui l’ont vu se promener les jours suivants dans les sentiers de Portigliola, à Centola-Palinuro, et qui, en revanche, ont dû le voir boire du café dans un bar du village de Pisciotta. « J’étais sûr que c’était lui – a dit un homme qui passait devant lui – je l’ai regardé droit dans les yeux, pour moi c’était lui à tous points de vue ». Sans surprise, plusieurs reportages sont également venus à l’émission télévisée diffusée sur RaiTre «Qui l’a vu?». De nombreux messages ont été envoyés à la rédaction. En fait, quelqu’un pourrait tout aussi bien le confondre avec un autre jeune aventurier reclus, qui a traversé le Cilento ces derniers temps. Il s’agit d’un garçon qui, accompagné de son chien, parcourt les régions de Capaccio Paestum, Trentinara et les villages voisins. Mais de la part de Poderia et Pisciotta, ils étaient convaincus qu’il s’agissait de deux cas différents. Bref, deux histoires en elles-mêmes. Pendant ce temps, dans le Bas Cilento, il y a maintenant un sentiment de curiosité pour comprendre s’il s’agit réellement d’un millénaire ou non. Cependant, sa relation avec l’Italie a toujours été très forte. En janvier 2018, il est arrivé dans le Salento après avoir parcouru la Via Francigena pendant cinq mois, de la France à Leuca. Depuis le mois d’août de cette année-là, malgré les appels des parents, il n’y a pas eu de nouvelles. Puis, de milien, plus connu sous le nom de Querdal, il a aussi commencé à parler de « Qui l’a vu ? ». Mais il n’y a aucune trace de lui. Aux dernières nouvelles le voyait à Marseille sur un voilier après être venu de Sicile et de Calabre, touchant également la Sardaigne et la Corse. Puis, arrivé chez un ami, il retourna en Italie au lieu de rejoindre ses parents dans le nord de la France. Même avant le Cilento, les dernières observations étaient de Vintimille et de Gênes. La famille, quant à elle, continue de le rechercher, sachant au moins qu’il est en bonne santé.