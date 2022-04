L’hôpital universitaire général a l’intention de recevoir trois patients de France atteints du nouveau coronavirus Health News Pražská Drbna

Trois patients français atteints de la nouvelle maladie à coronavirus ont l’intention d’être traités à l’hôpital universitaire général de Prague. Si nécessaire, le médecin peut les conduire de l’hôpital de Prague. Au départ, la France souhaitait placer six patients dans un état grave au CHU de Brno. Le plan a finalement échoué.

L’hôpital universitaire général de Prague est l’un des établissements médicaux les plus importants de Prague et en même temps l’un des plus grands hôpitaux universitaires de la République tchèque. Le nombre total de lits est de 1 921.

L’hôpital a montré un intérêt actif pour l’admission des patients. Selon le porte-parole, le département d’anesthésiologie, de réanimation et de soins intensifs, l’hôpital général et la première école de médecine ont pu fournir des connexions à l’ECMO pour trois patients, à savoir une assistance extracorporelle. « Notre équipe de médecins est même disposée à se déplacer pour les patients, à organiser le transport médical et à les accompagner en République tchèque », a déclaré un porte-parole de l’hôpital Marie Heřmanková.

Un patient dans un état grave sous ventilation pulmonaire est arrivé lundi de France à l’aéroport de Brno-Tuřany. Le Premier ministre Andrej Babi (YA) a déclaré ce week-end que la France avait demandé de l’aide et que le gouvernement tchèque avait obtempéré.

Cependant, lundi après-midi, à la suite d’un appel téléphonique avec le Premier ministre français Edouard Philippe, Babis a déclaré que la France était mieux en mesure d’administrer le traitement et que les patients n’arriveraient finalement pas en République tchèque. Déjà ces dernières semaines, les Allemands ont donné une partie de leur capacité aux Français malades.