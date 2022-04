Ouverture du premier aéroport pour voitures volantes en Grande-Bretagne – poca Negócios

+



Le premier Vertiport pour voitures volantes ouvre à Coventry, en Angleterre (Photo : Reproduction/Air-One)

Une technologie qui garantit la fonction de Voiture volanteou alors eVTOL (un acronyme en anglais pour les avions à décollage et atterrissage verticaux électriques), progresse – ce qui a conduit d’autres secteurs à commencer également à investir dans la tendance. Avec cela, le premier « vertiport ».

Expressions (en anglais, vertport) basé sur le modèle de décollage de ce nouvel avion. Le premier développement de ce type a ouvert cette semaine à Coventry, en Angleterre. surnommé Vertiport Air Oneil vise à faire voler des voitures et des taxis et des drones de livraison autonomes, entre autres opérations logistiques, rapporte le portail news.au.

Selon Ricky Sandhu, fondateur d’Urban-Air Port, la société qui a construit l’espace, l’ouverture est une étape importante pour l’aviation urbaine. « C’est le début d’une nouvelle ère de transport, sans émissions de carbone et sans congestion dans les villes, qui rendra les gens en meilleure santé, plus heureux et plus connectés », a-t-il déclaré dans un communiqué.

La livraison du vertiport a duré 15 mois, de l’esquisse du projet à l’ouverture. Pour Sandhu, l’installation établit une norme mondiale en tant que premier aéroport pour eVTOL. Il a dit qu’il y a plus de versions et de modèles à venir, avec une demande croissante.

Il est déjà prévu d’installer des vertiports à Londres, dans les West Midlands (Royaume-Uni) et à Los Angeles (États-Unis), ainsi que dans des villes d’Australie, de Corée du Sud, de France, d’Allemagne et de Scandinavie.

