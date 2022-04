Messi chausse ses crampons et essaie un ballon de Coupe du monde – News

Après avoir remporté le championnat de France avec le Paris Saint-Germain (PSG), Léo Messi il a la tête Qatar 2022. Dans la campagne publicitaire, les bottes et les balles seront utilisées ensuite Coupe du monde.

À cet égard, la star argentine a posté une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle on le voit s’entraîner au tir, et a écrit : « 1, 2, 3… Essayer des bottes Diamond Edge. »

Pour sa part, et comme d’habitude, bal baptisé monde. Dans ce cas, il s’appelle « Al Rihla », qui signifie « un voyage progressif »signifie un concours où les équipes luttent pour progresser étape par étape jusqu’à ce qu’elles atteignent la finale et rêvent de soulever le trophée.

Il convient de noter que des détails sur le ballon ont été divulgués avant que les organisateurs ou Adidas ne puissent faire une annonce officielle. Dans l’image circulant via le réseau, on peut voir un ballon coloré sur fond blanc, qui devient finalement le ballon du protagoniste Qatar 2022.

Agenda Qatar 2022

Cette fois, l’événement de la Coupe du monde aura une date spéciale et les fans devront attendre près de six mois de plus que d’habitude car la météo au Qatar commencera le 21 novembre et durera jusqu’au 18 décembre.

