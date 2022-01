Olympie 2021 : la France remporte l’or en handball, le Brésil gagne en football

Il n’y a pas eu de surprise lors de la finale masculine de handball et de football : les favoris de la France et du Brésil ont gagné et remporté l’or.

Tokyo – Au final, les favoris applaudissent à nouveau aux Jeux olympiques de 2021. La France et le Brésil ont remporté les finales masculines de football et de handball, dont plusieurs se sont déroulées en même temps. Alors que les handballeurs français pouvaient célébrer contre le Danemark quelques secondes avant la fin de leur finale, le Brésil tremblait pour l’or lors de la finale de football en prolongation contre l’Espagne.

Ce n’est qu’à la 108e minute que la longue finale de football s’est terminée par une dispute contre les champions en titre, qui étaient légèrement favorisés par le Brésil. Joker Malcolm du club russe de première division Zenit St. Saint-Pétersbourg a reçu une belle passe d’Antony de sa propre zone, sprinté loin de son adversaire Jesús Vallejo (Eintracht Frankfurt sous contrat 2016 à 2017) et a marqué à cinq mètres sous un angle aigu. Le gardien espagnol Unai Simón avait toujours le ballon dans les pieds, mais ne pouvait plus empêcher le but décisif.

Il a été prolongé car les deux équipes ont eu un échange de coups intéressant en saison régulière, mais n’ont pas réussi à fermer les poches à plusieurs reprises. Ainsi, les buts professionnels du Hertha BSC Matheus Cunha ont duré dans les arrêts de jeu de la première mi-temps et ont égalisé l’Espagnol Mikel Oyarzabal, qui a marqué une volée de but de rêve à la 61e minute du match. Le point de départ de ce but fantastique était un centre de Carlos Soler qui était cadré.

Olympie 2021 : la France parvient à se venger du Danemark pour 2016

Les favoris s’imposent également en finale de handball. Pour la troisième fois après 2008 et 2012, la France championne du monde du record a été sacrée championne olympique. Comme en 2016 à Rio de Janeiro, il y a eu un affrontement entre la star mondiale française Nikola Karabati et le Danemark avec leur top star Mikkel Hansen.

Du bonheur à l’état pur : Kentin Mahe célèbre une médaille d’or remportée en handball avec son équipe. © Marijan Murat / dpa

Mais alors que le Danemark pouvait enfin célébrer l’or il y a cinq ans, cette fois la France a gagné. Au final, une victoire serrée mais méritée de 25:23 a suffi à la France pour récupérer la couronne olympique. Nedim Remili pour la France et Mikkel Hansen (9/5) pour le Danemark sont les meilleurs buteurs de l’histoire olympique. (Mirko Schmid)