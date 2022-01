La Russie et l’OTAN discuteront de l’avenir de l’Ukraine la semaine prochaine

La réunion, en discussion depuis décembre, aura lieu deux jours après les pourparlers prévus entre Washington et Moscou sur les garanties de sécurité dont la Russie a besoin et dans le contexte des inquiétudes occidentales concernant l’accumulation de troupes russes aux frontières de l’Ukraine. Déjà ce vendredi, le ministre des Affaires étrangères de l’Otan discutera de la situation avec Stoltenberg.

Il y a une semaine, Sergueï Ryabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, a évoqué la possibilité de négociations avec des représentants de l’OTAN. Indonésie Stoltenberg lui-même a suggéré. Après un entretien avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken, il a déclaré que les Alliés étaient prêts au dialogue au Conseil OTAN-Russie et qu’il s’était entretenu avec le chef de la diplomatie américaine sur « l’importance de réduire l’augmentation significative de la présence militaire de la Russie dans et autour de l’Ukraine. »

Le prochain sujet des pourparlers sera une série de conditions de sécurité russes que la Russie veut négocier avec les États-Unis lundi. Entre autres choses, Moscou a exigé des assurances que l’OTAN ne s’étendrait pas à l’Ukraine et s’abstiendrait d’activités militaires dans le pays. L’Alliance a rejeté cette proposition, affirmant que l’Ukraine, en tant que nation souveraine, était libre de choisir ses alliés et qu’aucun autre pays n’avait d’opinion sur cette décision.

L’Occident, d’autre part, s’est dit préoccupé par la présence de dizaines de milliers de soldats russes près de la frontière avec l’Ukraine et a mis en garde contre une réaction drastique à une éventuelle invasion. Les activités de la Russie « à l’intérieur et autour de l’Ukraine » feront l’objet d’une réunion virtuelle extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN vendredi, a annoncé mardi l’Alliance. Il a déclaré que les ministres discuteraient également des « questions de sécurité européenne plus larges » avec Stoltenberg.

Après les pourparlers de mercredi avec la Russie, une série de pourparlers diplomatiques reprendra jeudi prochain dans un format plus large, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), qui comprend l’Ukraine et d’autres membres de l’OTAN en plus de la Russie et des membres de l’OTAN.