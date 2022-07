OHS a commencé à évaluer le rachat de la société koda JS par le groupe EZ

Brno – L’Office pour la protection de la concurrence économique (ÚOHS) a commencé à évaluer le rachat de la coda JS par le groupe énergétique EZ, a indiqué l’office dans son bulletin. L’entreprise est engagée dans la production d’équipements pour l’énergie nucléaire. Bien que tchèque, elle a rejoint il y a quelques années le groupe d’ingénierie russe OMZ contrôlé par Gazprombank. En tant que tel, il est désormais confronté au risque de sanctions anti-russes, qui pourraient potentiellement avoir un impact sur la sécurisation des approvisionnements clés de la centrale nucléaire CEZ.

Grâce à la reprise, le groupe énergétique acquerra également une participation plus importante dans JV ež. Aujourd’hui, koda JS possède des installations scientifiques et de recherche à ež, et grâce à cela, EZ augmentera sa participation de 52,46 % à 69,85 %. koda JS a des employés nationaux et EZ coopère avec elle depuis longtemps, notamment dans le domaine du combustible nucléaire et de la maintenance des circuits principaux des centrales nucléaires.

EZ a exécuté la transaction en collaboration avec Wood & Company, qui détiendra les actions jusqu’à ce que la transaction soit approuvée par les autorités antitrust. « Cette procédure garantira que la société JS coda ne sera plus menacée de sanctions immédiatement après la signature du contrat, et non après que les autorités antitrust ont donné l’autorisation au groupe CEZ de prendre le contrôle total, comme c’est généralement le cas », a déclaré le porte-parole d’EZ Ladislav en juin. Traverser.

La société par actions koda JS est l’une des principales sociétés européennes d’ingénierie et de fabrication avec une expérience dans la construction et l’entretien des centrales nucléaires, son histoire remonte à 1956. Depuis lors, la société a fourni des unités d’investissement, des équipements et des services pour le nucléaire centrales électriques, réacteurs de recherche et combustibles de stockage de combustible nucléaire usé en Europe centrale et orientale, en Scandinavie, en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Autriche, en Finlande, en Belgique, en Chine, en Arménie et dans d’autres pays. Depuis les années 1990, il s’intéresse également aux marchés et aux technologies occidentales. Elle coopère avec les plus grandes entreprises mondiales dans le domaine. À l’heure actuelle, l’ingénierie, la production et les services se partagent à parts égales les ventes de l’entreprise, les exportations représentant environ la moitié du chiffre d’affaires. La société réalise des ventes annuelles d’environ 3,5 à 4 milliards de couronnes, en 2020 le bénéfice avant impôt s’élevait à plus de 122 millions de couronnes avec des ventes de plus de 3,3 milliards. Elle emploie plus de 1 000 professionnels hautement qualifiés.

Le bénéfice net du groupe énergétique EZ était de 9,9 milliards de couronnes l’an dernier, soit une augmentation de 81% en glissement annuel. Après ajustement pour les effets extraordinaires, il a chuté de 3% en glissement annuel à 22,3 milliards de couronnes. L’actionnaire majoritaire de CEZ est l’État, qui détient environ 70 % des actions par l’intermédiaire du ministère des Finances.