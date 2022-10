Vous étudiez à l’université tour et avez-vous des problèmes économiques actuels ? Parlez-vous bien l’anglais et je suis intéressé par votre point de vue sur les organisations internationales ? Envie d’un aperçu de la diplomatie multilatérale ? Ensuite, la première mission pour Vs devrait être à Stele R Pi de l’OCDE en Pies (SM).

Vous êtes remplacé par :

Quand on est étudiant, j’ai une liste avec le Ministère de l’Education et le Secrétariat de l’OCDE. Le Comité de l’OCDE et ses organisations professionnelles (par exemple l’AIE, l’ITF, l’AEN) serviront d’observateurs aux côtés des diplomates SM. Travailler sous supervision professionnelle pour préparer des listes d’unités, de longues analyses et documents et aider à d’autres activités opérationnelles (préparation d’unités au plus haut niveau, réunions, etc.)

Des substituts spécifiques peuvent être choisis parmi les divers domaines dont traite l’OCDE, tels que le développement économique, la Commerce et investissement, énergiedéveloppement de la coopération, vital environnement, international taxé etc.

Combien de temps avez-vous été:

La longueur standard est 40 heures tdn pendant une certaine période de temps 3 et 6 mois Pour année 2023 cherchons quelque chose de similaire de janvier à avril 2023 et de z à décembre 2023.

Les conditions sont :

Nous demandons aux étudiants la politique économique, la pensée analytique, les compétences saleté en équipe et en individuel bonne connaissance de l’anglais mots et lettres. La connaissance du français est appropriée compte tenu du fait de vivre dans Francemais pas besoin de saleté dans l’OCDE et dans le SM.

Une condition préalable pour ast dans vbrov est une femme esq pays la perfection.

Il ne constitue pas la première relation de travail et n’apparaît pas après un an Payer même pas sur social et Assurance santé. Le coût total associé à la performance est de (le transport, dortoir, nourriture, etc.) le château a envoyé une organisation ou j’ai eu la chance de recevoir une bourse. Il n’y a pas de première année sur cent.

Si vous avez des questions ou des suggestions pour le recrutement, veuillez les envoyer accompagnées d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae par courrier électronique à l’adresse lucie_kosmelova@mzv.cz (en copie OCDE.paris@embassy.mzv.cz) jusqu’au 30 novembre 2022. Dans la lettre de motivation, indiquez les activités de l’OCDE qui vous intéressent.

Les candidats pour un entretien personnel seront sélectionnés parmi les candidats qualifiés sur la base de leur CV et lettre de motivation. Vous êtes agréé dans l’attente de l’agrément du ministère des Affaires étrangères. Après sélection des candidats, ils seront contactés pour soumettre les documents requis pour approbation.

En soumettant des modifications à vos données personnelles, vous exprimez volontairement votre consentement à leur traitement R à l’OCDE dans la mesure nécessaire à la promotion des femmes et pendant le temps nécessaire à cette fin. En tant que personne concernée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de vos données personnelles. Selon votre message, premier pour un traitement limité, premier à s’opposer au traitement et premier à être soumis au code de protection des données personnelles, ainsi que le premier établi en 12



etc. s’habiller du Parlement européen et le Conseil (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques



dans le cadre du traitement des données personnelles et de la libre circulation de ces données et 21 droit . 101/2000 Col. sur la protection des données personnelles et les modifications de certains droit.