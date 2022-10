La naissance d’un miracle nommé Pelé. Le monde entier est sous les pieds du Brésil

Le nom était difficile à retenir pour les Européens : Edson Arantes do Nascimento. Heureusement, le jeune de dix-sept ans se dit simple – Pelé. Et il n’a fallu que très peu de temps avant que l’Europe et le reste du monde ne sachent exactement de qui il s’agissait.

En 1958, le championnat du monde est venu en Suède. Les canaris brésiliens se sont présentés dans le plus grand éclat, ils sont montés sur le perchoir doré pour la première fois. L’équipe est composée de personnalités extraordinaires : Didi, Garrincha, Vava, Zagallo, Gilmar, Djalma Santos et… Le jeune Pelé brille comme une comète.

Progresser sans résistance ? Il n’existe pas

Mais avant que le boom du football ne se concrétise en Suède, des choses se sont passées. La politique a considérablement affecté les qualifications.

Dans la zone Afrique-Asie, la Turquie ne participe pas face à Israël qui réclame l’entrée de la zone européenne. De plus, d’autres pays islamiques, l’Indonésie, le Soudan et l’Egypte refusent de jouer contre les « ennemis sémitiques ».

Ainsi Israël avancera sans combat. La FIFA ne l’a pas permis et lui a opposé l’équipe galloise, qui a échoué dans le 4e groupe européen, où la Tchécoslovaquie s’est imposée. Israël n’a aucune chance face aux représentants du football anglais. Et il se trouve que pour la première et la dernière fois toutes les sélections de l’empire britannique se sont retrouvées dans le championnat : Angleterre, Ecosse, Irlande du Nord et Pays de Galles.

La FIFA a alors décidé qu’aucune équipe ne pouvait avancer – à l’exception des hôtes puis des défenseurs – sans combat. Comme lors des éliminatoires de la Coupe du monde de 1954, Israël a été transféré dans la zone européenne. En permanence.

Et le vieux continent reçoit aussi des délégations de clubs pour ses compétitions, dont le vice-président tchèque de l’organisation Václav Jíra le mérite le plus.

Personne ne peut rivaliser avec le Brésil en Suède, sauf peut-être la France. Si… Si l’équipe est entourée des meilleurs footballeurs du continent et Ballon d’Or, le milieu de terrain polonais Raymond Kopa (né Kopaszewski) ne subit pas de véritable coup dur et peut-être fatal.

Ils ont quitté le camp

Le coup fatal est tombé en avril lors de la dernière séance d’entraînement du championnat de Suède. Les représentants algériens français Rachid Mekhloufi de l’ AS Saint-Étienne et Mustapha Zitouni de l’ AS Monaco ont quitté l’équipe et ont émigré en Tunisie avec huit autres joueurs des principaux clubs français.

Là, ils ont renforcé l’équipe de football du Front national de réveil algérien, l’équipe composée finalement d’une trentaine de joueurs. Cependant, la FIFA a rejeté la demande d’adhésion. La sélection a fait une tournée mondiale pour promouvoir la lutte de l’Algérie pour l’indépendance.

Duel en Tchécoslovaquie

Il a disputé 91 matches amicaux contre des équipes de pays islamiques ou de pays du bloc soviétique avec un bilan de 65 victoires, 13 nuls et 13 défaites. « Il a également joué contre un adversaire tchécoslovaque », a déclaré le journaliste de la radio française Guillaume Narguet, qui a travaillé pendant de nombreuses années pour la chaîne étrangère Radiožurnál.

En juillet 1959, ils ont affronté les rivaux de première ligue Jednota Košice , puis les adversaires de la ligue inférieure Slavoj Kežmarok , Slovan Hodonín et Spartak Jihlava , que l’équipe africaine a tous remportés. Il termine son séjour en Tchécoslovaquie par une pause de cinq jours à Prague. Lors de la deuxième visite au printemps 1961, l’équipe algérienne a joué contre le Spartak Plzeň, l’équipe de Prague, le Dynamo ilina et Banská Bystrica.

En mars 1962, après la fin des accords de vian, l’équipe, qui avait montré une performance indéniable, est dissoute et les joueurs reprennent leurs fonctions de club. En Algérie indépendante, l’ équipe nationale algérienne de football a été formée, qui a disputé son premier match en janvier 1963 contre la Bulgarie .

Tireur et défenseur

Même sans les rebelles algériens, la France s’est très bien comportée aux Championnats du monde. Le jeu est dirigé par Kopa, Just Fontaine (originaire du Maroc) brille comme un tireur, marquant 13 tirs précis, ce qui est un record dans l’histoire. En fait, cette équipe n’a échoué qu’en demi-finale contre l’incroyable Brésil (2:5), arrachant la médaille de bronze en écrasant la République fédérale d’Allemagne 6:3 dans un combat pour elle.

La question de savoir si le choix de l’emblématique entraîneur Albert Batteux sera plus fort avec le déserteur algérien n’est qu’hypothétique, elle n’aura jamais de réponse.

Cependant, l’équipe de France a perdu un grand combattant. Le grand homme est sans aucun doute l’attaquant Rachid Mekhloufi, qui a marqué un total de 184 buts en championnat sous le maillot du club français de l’AS Saint-Étienne (1954-1958 et 1963-1968) et du SEC Bastia (1968-1970). Il a représenté la France quatre fois avant le championnat de Suède, touchant deux fois le but adverse.

La crainte qu’ils agacent Fontaine était étrange, au contraire, ils se complèteraient convenablement.

Histoires de l’histoire de la Coupe du monde La politique n’appartient pas au football, disent les anciennes règles. Ce n’est vraiment qu’un vœu pieux. Seznam Zprávy vous présente une série de l’histoire de tous les championnats du monde de football de 1930 à nos jours. Nous préparons une autre partie.

Mustapha Zitouni a également eu quatre départs pour la France, il a également participé au tournoi olympique de 1952 à Helsinki, mais n’a pas commencé. Il a mûri au Club Princier de Monaco (1954-1958). La ligne arrière est décrite comme l’une des pionnières de la défense de zone moderne avec une lecture du jeu et une sélection des lieux supérieures à la moyenne. Des qualités qui en ont fait l’un des meilleurs bouchons de son temps.

Si, peut-être, en demi-finale à Stockholm, l’expérimenté trentenaire avait défendu le jeune Pelé, qui s’est qualifié à trois reprises, le match aurait pu être différent.

Coupe du monde 1958 – Suède

Intervenants (16): France, République fédérale d’Allemagne, Tchécoslovaquie, Hongrie, Brésil, Autriche, Angleterre, Écosse, Paraguay, Mexique, Argentine, Yougoslavie, Irlande du Nord, URSS, Suède, Pays de Galles

Demi finales: Brésil-France 5:2, Suède-République fédérale d’Allemagne 3:1

Pour la 3ème place : France – République fédérale d’Allemagne 6:3 (3:1)

Final: Brésilien-suédois 5:2 (2:1)

