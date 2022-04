Nowitzki exhorte Schröder and Co. : Faites partie d’EM – actualités sportives sur le hockey sur glace, les sports d’hiver et plus encore

Quand l’Allemagne appelle, Dirk Nowitzki est toujours là. Les légendes du basket d’aujourd’hui veulent la même chose de la génération actuelle. Les choses vont donc beaucoup mieux chez EM par rapport à Nowitzki il y a sept ans.

S’il y avait un moyen, Dirk Nowitzki adorerait lacer ses propres chaussures et participer aux championnats d’Europe à Cologne et à Berlin.

Mais quiconque a vu la légende du basket traverser les couloirs du 28e étage de KölnSky sur les toits de la cathédrale se rend immédiatement compte que la question du retour de Nowitzki n’est certainement pas un problème.

21 ans en NBA ont laissé des traces, les problèmes de cheville sont un problème pour l’ancien professionnel des Dallas Mavericks. « Le temps est écoulé. Je suis dans la NBA depuis un bon moment », a déclaré Nowitzki lorsqu’on l’a interrogé sur son retour totalement irréaliste.

Nowitzki au Championnat d’Europe « je suis vraiment impatient d’y être «

« Je fais un peu de vélo pour rester en forme, je joue un peu au tennis, c’est vraiment amusant. Je ne pense pas qu’il y aura jamais plus de basket-ball dans ma vie, à part lancer un peu ici et là. Mais je ne remonterai plus jamais », a déclaré Nowitzki plus tard dans les catacombes de la Lanxess Arena dans une interview avec le bureau de presse allemand. « J’ai eu des douleurs après plus de 20 ans de sport professionnel, mais je pense que c’est normal. «

Nowitzki sera encore présent aux Championnats d’Europe du 1er au 18 septembre. Cet homme de 43 ans est ambassadeur du tournoi et fait la promotion de l’événement car Pandémie de coronavirus a dû être reporté d’un an. « Ce sera un grand événement. J’ai vraiment hâte d’y être », a déclaré Nowitzki.

Lui-même n’assistera qu’aux matchs de Cologne et de Berlin en tant que spectateur, mais Nowitzki souhaite que les professionnels actuels de la NBA assistent à l’été. « Vous ne pouvez pas dicter à un joueur qu’il doit jouer pour l’équipe nationale. Mais je ne peux dire que d’après mon expérience que cela m’a toujours beaucoup apporté et que nous avons eu beaucoup de succès », a déclaré Nowitzki et a également déclaré aux générations suivantes. mise en scène: « Pour moi, ce n’était jamais une question que je jouais. » Il a fait 153 apparitions pour l’Allemagne et a remporté le bronze à la Coupe du monde 2002 aux États-Unis et l’argent aux Championnats d’Europe 2005 en Serbie avec l’équipe allemande.

Dennis Schröder veut jouer pour la sélection DBB

Dennis Schröder a annoncé sa volonté de jouer à nouveau pour l’Allemagne cet été. Le meneur a raté l’été dernier car il n’y avait pas d’assurance à souscrire pour lui en raison de sa situation contractuelle non résolue. Schröder, actuellement avec les Houston Rockets, entrera également cet été avec un contrat expirant.

L’avenir du joueur de 28 ans, comme tous les autres candidats de la ligue nord-américaine, devrait être clair au début des Championnats d’Europe. « Le contrat devrait être là pour le Championnat d’Europe, et j’espère que la plupart d’entre eux décideront alors de jouer pour l’Allemagne. Nous pouvons donc envoyer les meilleurs joueurs pour commencer », a déclaré Nowitzki.

La Fédération allemande de basket-ball aura besoin de la meilleure équipe, car la phase de groupes avec la France, la Slovénie, la Lituanie, la Hongrie et la Bosnie-Herzégovine est très difficile. « Ce sera un groupe difficile, mais je pense que nous avons beaucoup de potentiel. Tout est possible à Berlin. Il n’y a pas de grands favoris », a déclaré Nowitzki.

En 2015 aux Championnats d’Europe avec le tour préliminaire à Berlin, il n’a pas suffi à l’Allemagne de se qualifier malgré Nowitzki et Schröder. Nowitzki garde de bons souvenirs du tournoi. Après le dernier match de groupe, la foule berlinoise lui a réservé une ovation debout de la part de l’équipe nationale allemande. « Je n’oublierai jamais ça, ça me donne encore la chair de poule aujourd’hui. »