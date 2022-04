La France étend le droit à l’avortement jusqu’à 14 semaines de grossesse – Europe – International

La France a accepté mercredi de prolonger le délai pour les avortements de 12 à 14 semaines, une décision soutenue par le parti au pouvoir malgré les réticences du président Emmanuel Macron, 46 jours avant l’élection présidentielle.

« A l’heure où plusieurs pays remettent en cause ce droit fondamental des femmes, je suis fière que la France le réaffirme et l’élargisse », a tweeté le ministre de la Santé Olivier Véran.

La durée maximale est de 12 semaines depuis 2001. Le projet de loi, approuvé ce mercredi par l’Assemblée nationale (chambre basse) avec 135 voix pour et 47 contre, a cherché à répondre à la pénurie de médecins et à la fermeture progressive des centres pratiquant l’interruption volontaire de grossesse.

Sous le texte, Les sages-femmes peuvent également pratiquer des avortements chirurgicauxayant pu le faire avec des médicaments depuis 2016. Les députés ont enfin défendu une clause de conscience pour les médecins contre l’interruption de grossesse.

Selon la députée socialiste Marie-Noëlle Battistel, chaque année 2 000 femmes sont contraintes de se rendre à l’étranger pour avorter, car elles ne respectent pas les délais légaux. C’est « les femmes sont les plus vulnérables »garanti.

Le parti du gouvernement, La República en Marcha (LREM), soutient le texte, malgré les réticences de Macron au centre, et affirme son approche de gauche des questions sociales après avoir ouvert la procréation assistée aux femmes célibataires et aux lesbiennes. Fin 2021, alors qu’il se rendait à une rencontre avec le pape François au Vatican, Le président français a assuré qu’un mandat plus long aurait eu « un traumatisme de femme », mais dit respecter « la liberté des parlementaires », selon le journal Le Figaro.

Plusieurs députés ont souligné que la Colombie avait dépénalisé lundi l’avortement jusqu’à la 24e semaine de grossesse, à l’instar de la gauche Mathilde Panot qui, un mouchoir vert sur le bras, a attribué « cette avancée à la mobilisation historique des féministes ».

Avec 14 semaines, la France emboîte le pas à d’autres pays comme l’Argentine et l’Espagne. En Europe, où la pratique est autorisée dans presque tous les pays sauf Malte, Andorre et le Vatican, le délai est dans la plupart des cas de 12 semaines.

