Nouvelles de France

Si vous entrez dans le gymnase du Kaspar-Zeuß-Gymnasium (KZG) un jeudi après-midi, vous découvrirez ce qui, à première vue, ressemble à une combinaison étrange : non seulement il y a beaucoup d’étudiants fous de football et leurs deux entraîneurs Andreas Engel et Robert Pötzinger dans la salle. Cette fois, les élèves de neuvième année Maximilian Kahlert et Philipp Suffa (Q11) avec des caméras vidéo étaient également là. De quoi parle ce scénario ?

Maximilian Kahlert est l’un des six participants au cours de français Plus de Susanne Reber. Le groupe participe à un concours national de langue étrangère et réalise pour celui-ci un journal télévisé en français. Les exigences techniques pour le studio d’information sont disponibles sur la scène du studio moderne KZG. Film AG met à disposition des cameramen compétents. Outre la politique et la culture, l’actualité est aussi sportive.

Le PSG et les talents du football

Et c’est là que les footballeurs du KZG entrent à nouveau en jeu. Le rapport sportif se concentre sur l’académie du PSG. C’est le programme du club professionnel du Paris Saint Germain pour promouvoir les jeunes talents du football. Des footballeurs célèbres qui ont été promus via l’académie du PSG, par exemple, Presnel Kimpembe qui a joué pour le PSG, ou Moussa Diaby qui a joué pour le Bayer Leverkusen en Allemagne. Andreas Engel en a parlé à son jeune talent lors d’un entraînement de football et Maximilian a traduit pour des reportages français.

L’académie des clubs français a des succursales dans le monde entier, également en Allemagne. Kaspar-Zeuß-Gymnasium s’engage également à promouvoir le football. En tant qu ‘ »école de football » de la Fédération allemande de football (DFB), les personnes talentueuses sont encouragées dans diverses offres supplémentaires. KZG détient ce prix depuis 2019. En heures supplémentaires, les étudiants intéressés par le football bénéficient d’un soutien et d’une formation spécifiques dans leurs rôles de joueurs, d’entraîneurs ou d’arbitres. L’objectif est également de soutenir les clubs sportifs locaux du quartier.

Qui a la possibilité de devenir président ?

La prochaine élection présidentielle en France fait l’objet d’un autre fait divers. Ici, les présentateurs de nouvelles Maximilian Kahlert et Jessica Kieslich (9e année) mènent des entretiens d’experts avec Franca Bittruf et Larissa Konradi (10e année) sur les candidats les plus prometteurs à l’élection présidentielle.

Dans le domaine culturel, l’accent est mis sur la musique et le cinéma. Une Française et son fils sont interrogés sur leur musique préférée et la série Netflix « Lupin » par deux autres « journalistes » (Elisa Kerriel et Maria Fischer, 10e). De plus, les images du défilé donnent l’impression de la Fashion Week à Paris. Dans ce contexte, la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris en flammes est également signalée. La société de produits de luxe Louis Vuitton a fait don d’importantes sommes d’argent pour sa restauration.

A voir en ligne

Bien sûr, le bulletin météo est également à ne pas manquer. Et avec le professeur de musique Jörg Scholkowski, les trois étudiants ont également créé leurs propres jingles pour le programme d’information. Lorsque vous faites l’expérience d’enregistrer une candidature à un concours, vous pensez peut-être que vous vous trouvez dans un véritable studio d’information. Les émissions de nouvelles peuvent être vues sur le site Web www.kzg.de voir.