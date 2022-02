Jean Clémentin : Un journaliste français a rapporté pour StB . Tchécoslovaquie

Jean Clémentin est connu des lecteurs du magazine satirique Le Canard enchaîné sous le pseudonyme de Jean Manan, ses collègues de la rédaction l’appellent Tintin du nom du célèbre reporter de BD – et sur les pentes du StB il est répertorié comme Pipa. Dans les années 1960, il était l’un des agents de renseignement tchécoslovaques les plus précieux dans les médias français.

A en juger par sa jeunesse, Clémentin n’aurait pas été un sympathisant typique du communisme, ce qui suffisait toujours. Il est né en 1924 dans une famille catholique qui l’a envoyé dans une école jésuite.

horreur au vietnam

En 1950, il se rend en Indochine pendant la guerre, où la France perd le contrôle ; n’a pas combattu, a servi dans le service de presse de l’état-major général. Cependant, il est resté plus tard dans la région lorsqu’il a été embauché par la prestigieuse agence américaine AP pour couvrir la guerre d’indépendance. Il a ensuite voulu l’envoyer à Prague, selon son dossier StB. « Parce que le déploiement était censé être lié au renseignement américain, PIPA a rejeté le travail. » indique un document daté du 8 septembre 1961.

Au Vietnam, Clémentino est frappé par la pratique de l’administration coloniale française et de l’armée. Cela a également conduit à son amour du bloc de l’Est; de retour en France, il rejoint le quotidien de gauche Libération, où il est contacté par un habitant du StB sous le pseudonyme Vlk.

« Il a mentionné à plusieurs reprises qu’il déteste les États-Unis et l’establishment politique en France, il pourrait vouloir se battre de cette façon. » a déclaré Blesk Report Jan Koura, directeur adjoint de l’Institut d’histoire mondiale de la Charles University School of Arts, qui est impliqué dans les activités de StB dans le monde.

Tout d’abord, le journaliste a partagé ses informations sur le prix et, en 1957, il a été recruté pour le prix financier. C’est la motivation des deux, quelque peu en contradiction avec la pensée de gauche et la sympathie pour l’Est : « Il aime l’argent. » Témoin loup. Clémentin s’est marié deux fois, à cinq maîtresses… et ne vivait pas tant de la presse. Il roule en mobylette dans Paris, il n’a pas beaucoup d’endroit où vivre.

« Il a été traité comme un agent et a fait un rapport intéressant. » Le lieutenant Vladimír Hocek (pseudonyme Háček) a pris des notes lors de la création du dossier Pipa.

Au cours des cinq premières années, le journaliste a reçu, en d’autres termes, 23 600 francs, ce qui équivaut actuellement à environ un million de couronnes. Il achète une Citroën 2CV et une jolie maison en banlieue, qu’il montre fièrement aux habitants de StB.

Il faut ajouter que cette redevance était payante pour les espions tchécoslovaques. Au cours des douze années de coopération, Pipa les a rencontrés environ 270 fois. Il leur apportait surtout des informations classifiées de ses nombreux contacts, notamment ceux des ministères de la guerre, des affaires étrangères et des affaires étrangères.

Mais il a aussi participé à trois grandes campagnes de désinformation, dans le jargon des scouts « action active » (AO). La première était une tentative de perturber la politique de la CDU du parti au pouvoir ouest-allemand et de rompre les relations de l’Allemagne avec la France. En octobre 1963, le chancelier de longue date Konrad Adenauer a démissionné; avant même janvier, cependant, il a signé le traité révolutionnaire de l’Elysée, qui a rapproché l’Allemagne de l’Ouest de la France.

StB veut profiter du départ du Recteur. Il a donc inventé une fausse citation de sa « volonté politique », qui sonnerait très pro-française, et agacerait certains politiciens allemands. Et de sa propre initiative, il a même suggéré à estébák de transmettre la même désinformation à son ami de Bonn, un éditeur de journalistes respecté.

Les fissures ne se produisent pas

La phase active d’AO Narcissus a commencé en septembre 1963 et s’est d’abord développée rapidement. Les mémoires camouflées sont publiées en Allemagne et dans la lettre Clémentin Canard enchaîné, mais elles ne provoquent pas le bouleversement espéré par les camarades.

« Le mouvement actif, qui avait été préparé pendant plusieurs mois et avait dépensé 4 000 marks et promis des discussions dans de nombreux journaux et magazines en France, s’est terminé en deux articles. L’état-major du renseignement a également dû admettre son échec. » déclaré sur le portail Passé l’historien Radek Schovánek, ancien employé de l’Institut d’étude des régimes totalitaires, qui a reconstitué les actions de Narcis à partir des archives du StB en décembre 2019.

Peu de temps après, le nom de Clémentin est sorti pour la deuxième fois, lorsque Koura de la Faculté des Beaux-Arts est revenu à l’événement StB. Mehdi Ben Barka, homme politique marocain de l’opposition de gauche, est l’un des leaders du mouvement anticolonialiste du tiers-monde. « À la fin des années 1950 et au début des années 1960, il était une figure véritablement mondialement connue avec un très large réseau de contacts. » Koura a déclaré au magazine universitaire Forum. Il devient un précieux agent de la StB à Paris, sous le pseudonyme de Cheikh.

En octobre 1965, Ben Barka disparaît. « La plupart des informations sont que les services secrets marocains, avec l’aide d’une partie des forces de sécurité françaises, étaient à l’origine de la disparition », a-t-il ajouté. dit le chercheur. La question est de savoir s’il s’agit de policiers corrompus ou s’ils vont dans les hautes sphères. « Si cela était confirmé, ce serait un énorme scandale pour la France. C’est probablement pourquoi la France refuse toujours de divulguer certains documents sur la disparition de Ben Barka. » dit Koura.

En deux semaines, l’AO a suivi pour faire la différence entre le Maroc, la France et les Etats-Unis. Clémentin publie un autre article dans le Canard enchaîné, dans lequel StB lui fournit le document. Ta fumée articles professionnels Ben Bark a suscité l’intérêt des médias au Maroc et en France.

Terminé depuis 1968

Lorsqu’un membre du StB qui connaissait Clémentin a fait défection après l’invasion du Pacte de Varsovie en août 1968, les agents ont hésité à continuer à utiliser ses services. La collaboration prend fin en 1969.

Sa carrière de journaliste se poursuit, il est promu rédacteur en chef du Canard enchaîné et vaut au magazine une réputation d’enquêtes de qualité. Les services secrets français soupçonnent fortement sa collaboration. Cependant, lorsque des agents de contre-espionnage ont inséré des microphones dans la salle de rédaction, ils ont été pris – ils n’ont donc pas pu intervenir contre Clémentin même ultérieurement.

Au cours des dernières années de sa carrière active, il s’est de nouveau concentré sur l’écriture de critiques littéraires. Il quitte la rédaction du célèbre hebdomadaire en 1989, vingt ans après son dernier contact avec la Tchécoslovaquie. agent.

« Bien sûr, nous ne savions pas, nous avons été choqués. » Nicolas Brimo, actuel directeur de Canard Enchaîné, a répondu à L’Obs. « S’il y a quelque chose à ajouter, nous le ferons dans notre magazine. »

Clémentin est toujours en vie, il a 98 ans. La collaboration avec les services de renseignement communistes ne lui apportera aucune punition maintenant, tout est expiré. Lui-même a refusé de commenter l’affaire, son fils L’Obs vient de dire que « Personne ne s’intéressera à cette vieille affaire des années 60. »

Selon Koura, ses révélations sur l’agent tchécoslovaque ont prouvé un fait important : « Ces dernières années, la perception de la guerre froide a évolué non seulement comme un conflit bipolaire, mais comme un duel entre les États-Unis et l’Union soviétique. Il s’avère que son cours a souvent été influencé par des pays plus petits, dont la Tchécoslovaquie. »