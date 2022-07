Nouveau scandale en France. Les hooligans ont pris d’assaut le terrain à la mi-temps

Le match entre Lens et Lille a été interrompu une demi-heure en raison de la frénésie des supportersPhoto : Pascal Rossignol, Reuter

A la mi-temps, les supporters locaux ont traversé le terrain pour affronter le chaudron des supporters lillois, qui se lançaient des objets entre eux et aux autres supporters dans les tribunes.

Dans la saison actuelle du championnat de France, des émeutes ont éclaté dans les tribunes pour la première fois. Le match entre Nice et Marseille ne s’est pas terminé en raison de la frénésie des supporters, et l’équipe à domicile a perdu un point au tableau, et ils ont dû jouer leur prochain match devant des tribunes vides.