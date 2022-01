« No lidera la lucha del pueblo negro » : Francia Márquez se unió a las criticas contra Isabel Cristina Zuleta

Isabel Cristina Zuleta « ne représente pas la voix d’un pueblo negro » : Francia Márquez. Photos : Colprensa et Twitter.

La precandidata presidentielle por el Pacto Histórico, Francia Márquez, ha sido de las principales voceras de las comunidades afrocolombianas en el país, situación que generó a que se pronunciara por la controversia que la lideresa social Isabelle Cristina Zuleta, hoy candidate al Congreso, desató por autoproclamarse como « negra ».

Zuleta, que aspira a una curul por el Pacto Histórico, generó toda una ola de critiques en su contra al referirse al renglón étnico que le habrían negado a ‘Soy porque somos’, el movimiento político de Francia.

« (…) Soy NEGRA, de mis antepasados ​​​​indígenas, blancos y negros, elegí ser NEGRA. Heredé no solo mi cabello sino la fuerza para defenders a los míos. El ambientalismo popular nunca deja de lado la lucha en contra de la discriminacion y el patriarcado”, écrit Zuleta sur Twitter, en réponse à la chilliza de la liste du Pacto Histórico, el senador Gustavo Bolívar, qu’escribió uno a uno cómo dividieron ese equipo parlamentario.

Pues bien, tras varias criticas contra la líder social, Francia Márquez rompió el silencio tanto en diálogo con medios de comunicación como en varios de sus trinos en Twitter y desvirtuó la supuesta lucha que representa Isabelle Cristina Zuleta.

“Isabel puede reconocerse como una mujer negra, tiene todo su derecho y nadie le va a negar ese derecho a reconocerse y autodeterminarse como una mujer negra, pero ella no ha liderado la lucha del pueblo negro”, aseveró Mámisqueraz W a Radio.

En su entrevista, l’aspirante présidentielle le recordó a Zuleta las luchas que otros voceros de los afros han emprendido en Colombia como Carlos Rosero, quien, según Francia Márquez, « apostó por la constituyente del 91 que luchó junto a un poco de expresiones políticas de este país en que a la gente negra se le reconocieran los derechos », agregó a ese medio, quien fue enfática en decir que Zuleta :

« Aucun representa la voz de un pueblo negro ».

Par ailleurs, en su cuenta de Twitter, donde suma más de 100 mil seguidores, la candidate a la Presidencia con el aval del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, le exigió a Zuleta que se excuse por su polémico pronunciamiento.

« Mira Isabel, je t’hablan. Que la política no desdibuje lo que dice representar », expresó Márquez, quien recibió casi que de inmediato la respuesta de la líder social, quien volvió a asegurar que se sigue sintiendo negra.

« Tienes toda la razón querida Francia pero tampoco dejo de serlo por el hecho de no representar las luchas negras, que también son ambientales y territoriales. Acaso nos diluimos en lo que representamos ? Non, seguimos siendo lo que decidimos ser », a exprimé Zuleta.

La réplique de Zuleta, una reconocida ambientalista perteneciente al colectivo Movimiento Ríos Vivos adscrito al Pacto Histórico, provocó reacciones encontradas en sus seguidores de dicha rouge social, quienes en su mayoría criticaron el reconocimiento afro que se autoadjudicó la candidate.

« Lo de Francia Márquez es delicado, por favor prudencia, Isabel. Ser negro no se escogeuna puede traicionar el sistema colonial racista pero pas ocupar el lugar del negro”, écrit la usuaria @Lauraagomezc luego de la declaración de Zuleta, quien réplique : « No entiendo lo de Francia, los acuerdos para las posiciones en la lista fueron al interior de los partidos que nos avalan. Sí escogí, se llama autodeterminación, así como otros niegan lo que son yo no y como no me gusta que me clasifiquen, si lo intentan prefiero hacerlo yo misma« .

Chili recalcar que el senador Gustavo Bolívar a répondu aux déclarations d’Isabel Zuleta en el sentido de que él la consideraba como afrocolombiana. Bolivar express : «Yo te conté comme afro, querida Isabel. Conozco del orgullo que sientes port tu raza« .

