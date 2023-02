Le gardien de football du Sparta Prague Florin Nita peut enfin quitter Letná. Selon son agent, un club français chargé d’histoire – la deuxième division américaine Saint-Étienne – s’intéresse à lui.

L’international roumain n’est pas en bonne position à Sparta. Les managers et les entraîneurs l’ont complètement radié et il ne s’intégrait tout simplement pas du tout dans l’équipe, il n’était même pas sur le banc. Il est apparu pour la dernière fois dans les nominations aux matchs en avril et a regardé le dernier match de championnat il y a un an.

Auparavant, Nita était la joueuse numéro un du Spartan, mais elle est progressivement devenue une joueuse inutile et a même été expulsée de l’équipe A. Cependant, le footballeur roumain pourrait bientôt changer son engagement. Il a un contrat jusqu’à l’été 2023, mais il pourrait déménager plus tôt. La direction de Sparta avait précédemment déclaré qu’elle laisserait partir son gardien.

L’agent de Nita, Liubliana Nedelcu, selon le serveur roumain Orange Sports a annoncé que le club stéphanois, qui, comme le PSG, compte 10 titres français, s’intéresse au gardien roumain.

Le club français serait intéressé par un autre gardien roumain, à savoir Ionut Radu de l’Inter Milan. Mais selon Nedelcuová, il s’agit de Nita.

Nita souffrira en termes de performances. Bien que Saint-Étienne ait une histoire illustre, à cette époque, le club n’allait pas bien et n’était qu’en deuxième division supérieure. Pourtant, selon Nedelcuová, cette équipe de France attend un renouveau et un renouveau. Contrairement à Sparta, Nita de cette équipe peut également rattraper son retard dans les matchs de compétition.

