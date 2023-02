COMMENTAIRES : Bonnes nouvelles de l’Open d’Australie. La Pliskova empoisonnée est partie

Les choses sont allées si loin que Plíšková a dû se qualifier pour le récent tournoi d’Adélaïde. Il n’avait pas éprouvé ce sentiment depuis neuf longues années. C’est peut-être là qu’il a fait une blague et a changé pour le mieux. Le joueur de tennis, qui agaçait souvent la foule avec des regards agacés qui ne semblaient pas apprécier le match, a serré les dents et n’a pas lâché un set lors des qualifications. Il a terminé en tête dès la première manche, mais le monde changeait.

Que l’Open d’Australie en soit la preuve. Les critiques diront sans aucun doute que la construction de murs de gloire est inappropriée et que l’optimisme peut s’estomper très rapidement. Pour moi, me classer parmi les huit premiers est une bonne nouvelle car Plíšková a pu faire le changement et, surtout, gagner. Škarohlídi aurait remarqué que l’expérimenté Tchèque avait à la fois de bons résultats et un match nul dans le tournoi, mais l’histoire ne l’exigeait pas. Et ce qui est montré est valable. Pliskova n’a pas mal fait. Mais la Polonaise Linette Magda est au-dessus de ses forces, quoi que fasse la native de Loun. De plus, lorsque sa plus grande arme sous forme de service l’a trahi, il a dû dire au revoir à Melbourne devant la porte des demi-finales.