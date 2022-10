Nerudová pose avec des jeunes sur un nouveau réseau social. Mon fils me conseille, pas un expert, il a dit

Le candidat à la présidentielle Danuše Nerudová utilise, entre autres, le réseau social relativement nouveau et encore peu connu BeReal en République tchèque pour gagner des partisans. Beaucoup de jeunes venaient le voir juste pour prendre une photo de groupe. « Mon fils m’a conseillé », a déclaré Nerudová à Aktuáln.cz. Il a également annoncé avoir recueilli plus de 80 000 signatures pour sa candidature. Selon le sondage, ses préférences augmentent, il n’a pas encore de favori.

La plupart des jeunes se tiennent souvent autour du stand de pétition de Danuš Nerudová. Certains lui ont témoigné de la sympathie ou ont discuté avec lui, mais ont souvent aussi demandé une photo de groupe. Cependant, ce n’est pas le selfie classique que les politiciens de la campagne utilisent. Dans le cas de Nerudová, c’est une nouveauté qui n’a pas été vue parmi d’autres politiciens.

« C’est incroyable que vous ayez téléchargé la ‘liste' », a déclaré un jeune homme à lunettes à Neruda lorsqu’il a demandé une photo de groupe sur la place Venceslas de Prague, où il recueillait des autographes pour sa candidature à la présidence. « Etes-vous là aussi? Mon application s’est presque complètement effondrée », a répondu Nerudová. Il est loin d’être le seul, il y a d’autres personnes qui sont intéressées à le rencontrer et à le photographier en gros plan. « C’est une application assez nouvelle, donc les jeunes sont intéressés », a expliqué une autre personne en attente.

Le réseau social BeReal a été fondé il y a deux ans en France et a gagné en popularité dans le monde entier, notamment ces derniers mois. L’utilisateur du réseau reçoit une notification sur son téléphone lui indiquant qu’il doit être « réel » et prend une photo de ce qu’il fait à ce moment-là. En même temps, un message viendra à tous ceux qui sont amis avec lui dans l’application. Quand ils ont pris la photo, elle a été montrée à tout le monde et a disparu le lendemain.

1️⃣ Après une journée de réunion avec les bénévoles. Dans vos yeux, vous pouvez voir l’énergie incroyable qu’ils m’ont donnée et aussi hâte de prendre une bière ensemble. pic.twitter.com/TJVLwjpx1K — Danuse Nerudová (@danusenerudova) 25 septembre 2022

« Ce réseau gagne en popularité principalement en raison de sa proximité. Les gens voient ce que leurs amis vivent réellement dans la vraie vie. Les photos ne sont pas parfaites et planifiées, car il n’y a pas le temps de les préparer ou de les éditer de quelque manière que ce soit », explique le principe. l’une des utilisatrices, Klara.

Selon lui, c’est une grande différence par rapport, par exemple, à Instagram largement utilisé. « Il y a souvent des messages inventés et des photos soigneusement sélectionnées et éditées qui donnent l’impression que l’auteur vit une vie parfaite et insouciante. De plus, les gens ne partagent souvent que le meilleur de la vie. Cela conduit au fait que de nombreux utilisateurs d’Instagram a tendance à se comparer, et ils peuvent sentir que, contrairement à d’autres, ils ne font pas un travail très intéressant, qu’ils ne voyagent pas beaucoup et qu’ils n’ont pas d’amis », explique Klára.

Nerudova elle-même affirme qu’elle a commencé à utiliser l’application BeReal pour montrer la réalité de sa campagne. Il n’a été conseillé par aucun des spécialistes du marketing, ni inspiré par aucun autre politicien. « Mon fils m’en a parlé. Je ne sais pas. Mais je vois que les jeunes sont très intéressés », a-t-il déclaré.

En même temps, lui-même était maintenant « occupé », ce qui signifie qu’il avait épuisé le nombre de cinq cents contacts autorisés. « Je le mettrai à jour la semaine prochaine », a-t-il annoncé sur la place Venceslas à ceux qui n’ont pas pu le contacter en raison de la date limite.

On veut un regard féminin sur le Château, disent les supporters

La cartographie de sa campagne présidentielle montre qu’il a aussi de jeunes partisans pour d’autres raisons. Beaucoup de ceux qui ont contacté Aktuálně.cz disent qu’ils aiment l’accent mis sur les questions sociales ou le soutien aux personnes ayant des orientations sexuelles différentes. « Bonne chance, je veux vraiment que tu le gagnes. Tu es très gentille et humaine », la fille qui s’est présentée comme Marie l’a remerciée.

Ils déclarent aussi souvent qu’ils veulent que les Tchèques aient une femme présidente. « Je suis une partisane de l’émancipation des femmes, d’ailleurs il vaudrait mieux amener le point de vue des femmes en politique. J’aime aussi le fait qu’il soutienne les mariages homosexuels », a ajouté le jeune homme, vêtu d’un T-shirt qui disait l’Empire tchèque.

Des volontaires récoltant des autographes pour Nerudová dans toute la République tchèque ont confirmé que de nombreux jeunes venaient les voir. Et selon eux, le fait que ce soit une femme a également joué un grand rôle. « Nous entendons souvent des gens que nous approchons dire qu’ils veulent une femme au Palais. C’est comme s’ils avaient eu assez de leadership politique machiste », a déclaré un volontaire.

Selon un autre bénévole, la différence réside dans l’endroit où une personne recueille des signatures. Par exemple, Ivana a déménagé à Sokolovsk et Chebsko. « C’est très difficile ici, ce n’est pas facile d’obtenir un autographe pour Mme Nerudová. Les gens me disent souvent qu’ils préfèrent Alena Schillerová ou peut-être Karel Havlíček comme président. Ou ils appellent Alena Vitásková », a déclaré Ivana, ancienne chef du bureau du gouvernement. , qui a également annoncé son intention de briguer le Palais.

Nerudová renforcé dans les sondages, il sera troisième

Les sondages d’opinion montrent que la popularité de Danuša Nerudová augmente, bien qu’elle soit encore loin derrière les favoris actuels – le général à la retraite Petr Pavlo ou le chef de l’ANO Andrej Babi, qui n’a pas encore annoncé s’il souhaite participer aux élections. Selon la dernière déclaration, il aurait dû le dire le 27 octobre, mais il a changé la date plusieurs fois.

Selon le modèle électoral de septembre de l’agence Median, Pavel avait 24 % de l’électorat et Babi un demi pour cent de moins. Nerudová est troisième avec 10 %. Les enquêtes STEM/MARK les plus récentes de fin septembre et début octobre montrent des notes similaires. Selon lui, Pavel obtiendra 23%, Babi 17 et Nerudová 14. Cependant, au deuxième tour, Pig perdra face à tous ses adversaires, rapporte l’agence. C’est pourquoi il n’est toujours pas clair s’il contestera l’élection ou OUI il désignera un autre candidat.

La date limite pour les candidats à soumettre leur candidature se termine dans la première quinzaine de novembre. Le candidat doit remplir plusieurs conditions, y compris la documentation de signature requise – il doit obtenir 50 000 signatures de citoyens, ou les signatures de vingt députés ou dix sénateurs. Les élections auront lieu les 13 et 14 janvier, avec la possibilité d’un second tour deux semaines plus tard.