Pavel Blažek s’entretient avec les ministres français et américain à Paris

Le jeudi 23 juin 2022 réunion représentative a lieu à Paris UE–les États-Unis d’Amérique au niveau ministériel en matière de justice et d’intérieur. Le ministre de la Justice Pavel Blažek représentait les deux ministères lors de cette réunion, à la fois le ministère de la Justice et le ministère de l’Intérieur. Le ministre de la justice a participé à la réunion les États-Unis d’Amérique Merrick B. Garland et le procureur général France Éric Dupond-Moretti.

forum du ministère UE–les États-Unis d’Amérique organisé régulièrement deux fois par an. C’était traditionnellement dans la capitale présidentielle pays consécutif UE et la deuxième fois à Washington, les États-Unis d’Amérique. Deuxième rendez-vous cette année UE–les États-Unis d’Amérique au niveau ministériel de la justice et des affaires intérieures, des cours de langue tchèque auront lieu Présidence du Conseil de l’UEen décembre à Washington.

Sujets de discussion

Action commune contre Russie agression sur Ukraine

Coopération transatlantique

Priorité dans la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme violent et les crimes de haine

Présentation prioritaire tchèque Présidence du Conseil de l’UE

Ministre de la Justice à la réunion conjointe des représentants UE–les États-Unis d’Amérique au niveau ministériel a déclaré que tchèque La République soutient activement toutes les démarches menant à l’investigation des crimes liés à Russie agression sur Ukraine. Et cela tant au niveau international qu’au niveau européen. Il le prend comme tâche principale tchèque République, avant tout, la coordination efficace des activités de toutes les entités qui participeront à la collecte des preuves.

Situation active Ukraine soulève encore plus de questions et la nécessité d’aller plus loin. Par conséquent, le ministre de la Justice Pavel Blažek a déclaré que : « tchèque Les républicains soutiennent clairement les efforts concertés pour garantir les options les plus efficaces, y compris une enquête et une poursuite appropriées des crimes de guerre, ainsi que d’autres adoptions. Taille en ce qui concerne la situation dans Ukraine. tchèque république prête à suivre travailler France la présidence, la réponse judiciaire à la situation Ukraine est l’une des priorités de notre présidence.«

Dans le domaine de la coopération transatlantique, les ministres ont discuté des efforts conjoints pour lutter contre la cybercriminalité, l’exploitation sexuelle des enfants en ligne et la coopération judiciaire en matière pénale. Les ministres ont également discuté des directives sur la protection pénale la vie environnement. Pavel Blažek merci France collègues pour très bien travaillerce qu’ils ont fait dans le projet de directive sur la protection du droit pénal la vie environnement. « Et à République tchèque est la protection la vie l’environnement est une priorité absolue. Au cours de la présidence tchèque, nous continuerons donc à discuter intensivement de la proposition dans le but de faire avancer les négociations autant que possible.« , a expliqué le ministre de la Justice.

Priorités du ministère de la Justice en République tchèque Présidence du Conseil de l’UE

Ministre de la Justice Pavel Blažek à l’occasion de la réunion des représentants UE–les États-Unis d’Amérique il a remercié France collègues pour les efforts considérables qu’ils ont déployés au cours du premier semestre de l’année pour coordonner de nombreux espaces communs travailler. Il a ensuite présenté les priorités de la présidence tchèque dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

« Après avoir libéré l’agression de Les parties Russie fédération à Ukraine La présidence tchèque continuera à soutenir les efforts conjoints UE dans le domaine de la justice en lien avec cet acte sans précédent Russie fédération. Nous coordonnerons d’autres activités et mesures UE et membres Etat réagir à cette situation. Parce qu’en ce moment quand L’Europe  face à une confluence sans précédent de nombreux phénomènes négatifs de sécurité et de prospérité, il n’appartient qu’à notre cohésion et à notre soutien mutuel de relever ces défis», a déclaré le ministre de la Justice, ajoutant qu’un rôle important sera joué par Eurojust, qui a désormais obtenu la base juridique pour la conservation, l’analyse et le stockage des preuves liées aux crimes de guerre, aux crimes contre l’humanité et au génocide.

Une autre priorité est la protection la vie l’environnement, la numérisation de la justice ou le renforcement de la protection des personnes vulnérables à travers UE, tant les enfants que les adultes vulnérables. « Étant donné que mon collègue, le ministre de l’intérieur de la République tchèque Vít L’Autriche, je voudrais également transmettre les priorités de la présidence tchèque dans le domaine des affaires intérieures. Ici aussi, les effets de la guerre seront le sujet principal conflit en ukraine dans un certain nombre de régions touchées, y compris migrationla sécurité intérieure et ses dimensions extérieures», a ajouté le ministre de la Justice.

Le ministre de la Justice a ajouté à la priorité de son ministère que la coopération interjudiciaire Union européenne efficace, nécessite une base juridique solide ainsi qu’un bagage technique fonctionnel. « Par conséquent, il est très important pour la présidence tchèque de faire autant de progrès que possible dans le domaine de la numérisation. Le paquet numérique comprend un projet de règlement sur l’échange d’informations électroniques sur les affaires de terrorisme et un projet de règlement qui forme une plate-forme de coopération pour soutenir la fonction d’une équipe d’enquête commune. La négociation de cette proposition au sein du Conseil a été couronnée de succès France terminé avec succès la présidence. Par conséquent, nous sommes prêts à commencer et enfin à terminer l’essai avec par le Parlement européen« Blazek a ajouté.

Vous trouverez une description plus détaillée des priorités de la présidence tchèque ici.

M.Sc. Vladimir Râpé, Attaché de presse du Ministère de la Justice

24.6. 2022