Mystérieuse manie de l’Europe médiévale : l’épidémie de danse est contagieuse et tue

La plus grande épidémie de « peste de la danse » de l’Europe médiévale a commencé à Aix-la-Chapelle. Le 24 juin 1374, des dizaines voire des centaines de personnes ont commencé à danser dans les rues de la ville. Ce n’était pas une danse belle et détendue. Les gens se tortillaient, criaient, inconscients d’eux-mêmes. Ils ont dansé jusqu’à épuisement. Certains sont morts. À ce jour, les historiens et les psychologues n’ont pas de réponse claire quant à ce qui est réellement arrivé à ces personnes.

Candidat à la première place, où règne l’hystérie de la danse de masse, est la ville de Kölbigk en Allemagne. La veille de Noël 1021, 18 personnes ont commencé à danser ici devant l’église. Un prêtre est sorti de l’église et leur a reproché d’annuler la messe qui était en cours. Nedbali. Ils ont commencé à danser en cercle, applaudissant, chantant, criant.

Un prêtre en colère les a maudits – laissez-les danser toute l’année. Selon le chroniqueur qui a enregistré l’événement, cela a fonctionné. Les danseurs complètement épuisés ne peuvent pas contrôler leur corps jusqu’à Noël prochain. Puis ils tombèrent dans un sommeil profond, dont certains n’étaient plus éveillés.

Apparemment une légende. Mais les chroniqueurs peuvent toujours décrire, exagérer et colorer les événements réels.

Les épidémies épidémiques, l’hystérie de la danse de masse et la manie ont accompagné l’Europe jusqu’au XVIIe siècle. Certains sont bien enregistrés et il ne fait aucun doute que cela s’est réellement passé.

Pourquoi est-ce arrivé? Ici, par contre, il y a des doutes.

La souffrance la plus étrange

Les chroniqueurs mentionnent la folie dansante qui a continué à Erfurt en 1247. Et peu de temps après, un événement tragique s’est produit à Maastricht : sur le pont sur la Moselle environ 200 personnes dansent ici. Jusqu’à ce que le pont s’effondre. La plupart des danseurs se noient.

Et puis vint 1374. « Dans les dizaines de cités médiévales disséminées dans la vallée du Rhin, des centaines de personnes furent emportées par une irrésistible envie de danser. Des heures de danse sans presque aucune pause pour se reposer ou manger. écrit l’historien John Wallerqui a publié plusieurs études sur le sujet.

Waller a poursuivi: « Ils ont été victimes de l’une des affections les plus étranges de l’histoire occidentale. En quelques semaines, la manie s’est propagée au nord-ouest de la France et aux Pays-Bas. L’épidémie n’a commencé à se calmer que plusieurs mois plus tard. »

C’est ainsi qu’il a décrit la situation Benjamin Gordon dans Medieval and Renaissance Medicine : « Un matin, sans prévenir, les rues étaient pleines. Les gens ont dansé, inlassablement, pendant des heures et des jours, s’évanouissant dans un délire sauvage, tombant à terre épuisés, gémissant, soupirant comme dans une souffrance mortelle.

La meilleure et peut-être la plus tragique est la manie de la danse à Strasbourg en 1518. La première à danser fut une femme nommée Troffea. Peu à peu, d’autres ont été ajoutés. Il y avait environ 400 danseurs au plus fort de l’épidémie.

Le conseiller municipal, après avoir consulté des médecins, est arrivé à la conclusion que le meilleur remède contre la danse était… la danse. Les pauvres n’ont qu’à danser. Alors ils ont dirigé la foule de maniaques vers la place, où ils ont réservé un espace où ils pouvaient faire ce qu’ils voulaient. Et ils ont ajouté un groupe qui a donné de la force aux danseurs lorsqu’ils se sont évanouis.

L’expérience n’a pas fonctionné. Jusqu’à 15 personnes meurent chaque jour. Et le plus important – personne ne danse. Une femme a dansé pendant six jours sans repos avant de s’évanouir.

Au XVIIe siècle, la folie de la danse a complètement disparu. La légende demeure. n’a que partiellement répondu à la question.

Et un sentiment étrange : est-ce aussi notre histoire ?

Photo: Wikimedia / Pieter Bruegel d.. – Œuvres graphiques totales Une gravure sur cuivre de Hendrik Hondius (1573–1649) basée sur un dessin de 1564 de Pieter Bruegel l’Ancien représentant un maniaque de la danse près de Meulebeeck. Breugel est considéré comme un témoin oculaire de cet événement.

Malédictions, tarentules et ergot

Le Moyen Âge envisageait surtout deux explications possibles au fléau de la danse : une obsession du diable, ou une sorte de malédiction.

Le tarentisme est un accessoire plutôt populaire, apprécié notamment en Italie. Selon une superstition répandue, la danse est le seul anticorps efficace contre les morsures de tarentule. Les personnes attaquées par les araignées dansaient et s’attiraient de plus en plus.

Interprétation moderne ils sont d’accord avec les médiévaux dans un sens essentiel – ces gens dansent contre leur volonté. Ils souffrent beaucoup. Ils ont crié à l’aide. Ils demandent pardon. Donc, si ce n’était pas une malédiction ou un démon, qu’est-ce qui les a fait endurer une telle souffrance ?

Une explication relativement courante est l’empoisonnement à l’ergot ou l’ergotisme. L’ergot est un champignon parasite qui s’attaque aux céréales. Les pâtisseries à base de farine toxiques peuvent provoquer des hallucinations, des crampes, des tremblements. La substance contenue dans l’ergot devient alors la base de la production de LSD.

L’Europe médiévale a connu une épidémie d’empoisonnement à l’ergot qui a coûté la vie à des milliers de personnes. La cause de l’empoisonnement n’a été élucidée qu’en 1676 par le médecin français Louis Thuillier.

L’historien John Waller mais estime que la « théorie de l’ergot » n’est pas viable. Il n’y a aucune raison de supposer que tant de personnes réagiraient à l’empoisonnement de la même manière et avec la danse. En outre, des épidémies de peste se sont produites sur de vastes zones des vallées du Rhin et de la Moselle. Ils traversent des environnements avec des climats et des plantes différents.

Alors qu’est-ce qui a fait danser ces gens ?

Confiance

Selon John Waller, il faut supposer que les danseurs sont dans un état de « conscience altérée », dans un état de transe. Ils ne font pas attention à leurs mouvements, à leur douleur, à leur environnement. C’était une psychose de masse ou une hystérie de masse.

Deux conditions générales de base les ont amenés à cet état. Premièrement, c’était un niveau de souffrance inhabituel, même dans des conditions médiévales. En 1374, une terrible inondation, la plus importante du XIVe siècle, frappe les zones où se produit « l’épidémie de danse ».

Strasbourg aussi. En 1518, la ville et ses environs connurent une si grande moisson que le prix du blé atteignit un niveau record. Et à cela s’ajoutait une autre menace – la syphilis et la lèpre.

Waller pensait que ce ne pouvait pas être une coïncidence. Les gens étaient en bas, ils étaient complètement épuisés. Et ils ne sont qu’à un pas de la folie.

Mais pourquoi la danse collective ?

D’après Waller Les peintures d’autel, les chroniques et les documents judiciaires des vallées du Rhin et de la Moselle suggèrent qu’il y avait une peur de la « danse de la malédiction » dans la région. Les gens croient en l’existence d’esprits maléfiques qui menacent la « malédiction de la danse ».

L’épuisement complet, le désespoir et le désespoir sont combinés avec l’image stockée dans la conscience collective.

Les Strasbourgeois dansent parmi les tombes lors de la danse de la « peste ». Auteur inconnu, vers 1600.

Panique collective

En janvier 1962, trois filles d’un pensionnat du village de Kashasha, dans l’ouest de la Tanzanie, ont commencé à rire de façon hystérique et incontrôlable. Il n’a pas fallu longtemps à 60% des élèves pour rire, certains d’entre eux n’ont pas pu s’arrêter pendant des semaines. Les écoles ont dû être temporairement fermées.

En mars, de nombreuses personnes des villages environnants ont connu des rires incontrôlables. L’épidémie a commencéqui a duré plusieurs mois, touché des centaines de personnes et entraîné la fermeture de 14 écoles.

Selon le linguiste Christian Hempelmann c’était l’hystérie de masse. Le rire est loin d’être naturel, c’est amusant. Les gens qui rient souffrent, souffrent de douleurs, de problèmes respiratoires, ne peuvent pas contrôler leurs réactions.

Ceci est similaire à la manie de la danse – les personnes stressées, effrayées, cèdent à leur désespoir d’une manière « proximité ». Et ils provoqueront une vague contagieuse d’épidémies.

Pourquoi les filles de Kashasha ont-elles peur ? Le pays a récemment obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne. De grands changements l’attendent. L’avenir est incertain. Les écoles ont également commencé à changer rapidement.

La psychologue Caroline Kamau pense et autres explications. La théorie de l’hystérie de masse n’est-elle pas exagérée ? Est-ce basé sur des observations assez précises ? Les gens ne peuvent-ils pas juste vouloir rire, ils veulent se détendre ? Et le rire est vraiment « contagieux », que les gens préfèrent rire ensemble ?

Est-il nécessaire de recourir immédiatement à des constructions théoriques telles que « l’hystérie de masse » ?

Selon Kamau, la cause de cette « épidémie de rire » ne peut être clairement déterminée. Mais selon lui, l’affaire ressemble à une chose qui semble banale mais basique : les humains sont des créatures sociales. Et facilement influencé par les autres.

Il n’est pas nécessaire que ce soit une hystérie de masse tout de suite. Cela ne peut être qu’imitation, affection, suggestion…