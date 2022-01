Muguruza fait ses débuts en force face à Clara Burel à l’Open d’Australie

Garbiñe Muguruza a fait ses débuts avec une victoire décisive à Ouvrir l’Australie, a battu la France au premier tour Clara Burel (3-6 et 4-6).

Muguruza est restée fidèle à sa tradition d’ouverture de tous les Open d’Australie auxquels elle a participé avec solvabilité. Cette fois, elle a battu la jeune Gala Clara Burel en près d’une heure et demie de jeu et, oui, avec quelques problèmes au moment de clôturer le deuxième set.

Deux balles de match perdues pour Muguruza, alors que l’Espagne restait avec 5-2 à son avantage, a donné de l’air à Burel qui est allé 5-4 en brisant le service à Espagne-Venezuela, qui a rendu la pièce au premier échange et a clôturé le set et le match 6- 4 avec ‘pauses’.

Après ces beaux débuts, avec une belle et létale montée au filet et un jeu solide malgré la tension finale, Garbiñe Muguruza s’est qualifiée pour le second tour pour affronter une autre Française, une Alizé Cornet qui a dépassé lors de la première bulgare Viktoriya Tomova, venant du précédent, avec 6-3 et 6-3.

Roberto Bautista gana à Travaglia

Dans la boîte des hommes, l’Espagne Roberto Bautista Agut battre l’italie Stefano Travaglia pour 7-6, 6-4, 5-7 et 6-1, dans un jeu qui plante partiellement et reste en place après 2 heures 55 minutes de jeu.

Bautista, qui lors de la dernière édition est tombé au premier tour contre la Moldavie Radu Albot, a évité un autre choc négatif et, cette fois, il a battu son premier adversaire sur le sol australien lors du premier « Grand Chelem » de la saison, bien qu’il ait trop souffert avec son service. Au deuxième tour, il affrontera l’Allemand Philipp Kohlschreiber.

En revanche, l’Espagne Alexandre Davidovitch a battu l’Australien et wild card Alex Bolt en trois sets (6-3, 6-3 et 6-4) en moins de deux heures, tandis que Pablo Andújar a également battu le Bosnien Damir Dzumhur (1-6, 5-7 et 1-6) . En revanche, Roberto Carballés s’est incliné face au Lituanien Ricardas Berankis en cinq sets (1-6, 6-3, 6-2, 3-6 et 4-6).

Hier, Rafa Nadal a fait ses débuts avec solvabilité contre l’Amérique Marcos Giron.