Photos | Des personnalités du divertissement pleurent la mort de l’acteur Abel Rodríguez

Dans la matinée, la mort de l’acteur cubain Abe Rodríguez, qui faisait partie de productions nationales telles que « La viuda de la mafia » et « Chepe Fortuna », a été annoncée. Selon les médias nationaux, ces derniers mois, l’acteur a souffert de graves problèmes de santé qui ont conduit à son hospitalisation en raison de problèmes cardiaques.

Plusieurs personnalités du divertissement ont exprimé leurs condoléances en apprenant la mort de Cuba. Parmi eux se trouvent Julio César Herrera, connu pour son rôle de « Fredy Beltrán » dans la telenovela « Yo soy Betty, la fea », Carla Giraldo, Carolina Gómez, entre autres.

La nouvelle qui a choqué le monde du divertissement colombien et latino-américain a amené certains de ces personnages à exprimer à travers les réseaux sociaux les sentiments tristes qui les enveloppaient et voulaient se propager à leurs familles, se souvenant des moments amusants avec l’acteur.

« Merde, triste nouvelle. Un autre partenaire part. Abel Rodríguez RIP”, a déclaré l’acteur via son compte Twitter.

Caroline Gomez

Un autre personnage avec lequel Cuba interagit sur le petit écran est l’ancienne reine et actrice Carolina Gómez, qui a donné vie à Diana Martín de Montes dans ‘La viuda de la mafia’ et qui a l’acteur Camilo Pulido en tête. un compagnon. .

À travers ses réseaux sociaux, lorsque la mort de l’acteur décédé à la clinique de Miami a été connue, l’ancienne reine a partagé un rouleau de photos accompagné d’un message d’adieu sincère à l’artiste. La bande-annonce, dont le message suggère qu’il est dans un meilleur endroit, révèle les moments amusants qu’ils ont partagés ensemble sur le plateau.

« Acere… Dans un meilleur endroit maintenant tu répands ta joie et ton sourire. Partagez vos rêves avec votre créativité. C’est un honneur de donner vie à Diana Montes et Camilo Pulido avec vous. Nous racontons de GRANDES histoires ensemble. Lumière et paix à ceux d’entre nous qui se souviennent de vous avec affection. @pau_massola. Puisse son sourire et son éclat vivre dans votre cœur et votre âme pour toujours. » écrit son collègue.

Carla Giraldo

L’actrice qui a donné vie à ‘Lolita’ dans le roman du même nom, déplore la mort de l’acteur qui n’avait que 50 ans et avec qui il a travaillé dans des productions télévisées telles que ‘Last Time’ (2008) et ‘Summer in Venice’ (2009). Sur une photo avec l’acteur, il a écrit le message suivant :

« Tu es toujours lumière, amour, sagesse, mais surtout un bon ami. Toujours à l’écoute, prêt. Je connaissais Cuba et je suis tombé amoureux de toi. Giraldo s’exprime dans la première partie de son écriture comme un hommage à l’artiste.

Bientôt, le message se poursuit pour montrer que l’amitié qui les unit transcende les frontières et les distances qui les séparent : « J’aime vos histoires sans fin. Et oui, bien sûr, du rhum à côté de vous avec un gamin cubain en arrière-plan et vous regardant peindre à Barichara. C’était notre meilleur plan. ».

Et il conclut : « Merci papa comme je t’appelle toujours, je t’aime Abelucho de tout mon cœur. Toujours durable ».

