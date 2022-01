Montre-moi le téléphone, terroriste. La Turquie a détourné les données de l’application ByLock pour arrêter des dizaines de milliers de personnes – Forum24

Plus de 90 000 Turcs ont été victimes de l’application ByLock. Les autorités turques les ont arrêtés après une tentative de coup d’État ratée en juillet 2016, à l’aide d’une application pour smartphone. C’est ce qu’indique un rapport de l’organisation internationale Initiative for Arrested Lawyers. ByLock permet aux utilisateurs de communiquer via des connexions cryptées privées. Cependant, selon les autorités turques, ceux qui le tirent ont le potentiel de devenir des « terroristes ».

Alors que la Turquie est aux prises avec les problèmes économiques que le président Erdogan tente de détourner, par exemple en changeant le nom international du pays de Turquie en Turquie, de nouvelles informations parviennent au public accusant le gouvernement d’importantes violations des droits de l’homme.

L’Initiative internationale pour les avocats arrêtés a publié une étude réalisée par un groupe d’experts juridiques renommés d’Italie, d’Allemagne, du Royaume-Uni, d’Espagne et des États-Unis.

Il a attiré l’attention sur l’abus de l’application ByLock, qui était populaire de 2014 à 2016, notamment en Turquie, en Iran et en Arabie saoudite, des pays où les gens ont de plus en plus besoin d’utiliser des canaux cryptés pour communiquer. L’activité est alors arrêtée.

Après le lancement de l’application ByLock, plus de 600 000 utilisateurs l’ont téléchargée. Cependant, selon une étude de l’Initiative for Arrested Lawyers, deux ans plus tard, il a été abusé par les services secrets turcs MIT pour arrêter massivement les opposants au régime.

Prétexte à l’arrestation

Les tribunaux turcs ont qualifié les utilisateurs d’applications de terroristes liés au soi-disant mouvement Gulen. Le président Erdogan a qualifié ses partisans d’architectes du coup d’État contre lui.

« Les autorités turques affirment que ByLock est un outil de communication utilisé exclusivement par les membres du mouvement Gulen et que quiconque peut le télécharger est en fait un ‘terroriste' », a écrit Eleonora Mongelli, vice-présidente de la Fédération italienne des droits de l’homme, dans un rapport. sur l’Initiative pour les avocats qui ont été arrêtés.

L’application de messagerie sert au régime d’Erdogan de prétexte pour poursuivre ou arrêter des opposants politiques. Selon l’Initiative, jusqu’à présent, 92 769 personnes ont été poursuivies pour leur utilisation présumée. Les applications mobiles téléchargées sont souvent la seule preuve de l’implication présumée d’une personne dans un « mouvement terroriste ».

« Les accusés ont nié que le tribunal examinait les preuves contre eux. La façon dont les autorités turques ont manipulé les données numériques est une violation de l’État de droit », a déclaré Javier Cremades, président de la World Legal Association, qui a participé à l’étude internationale d’experts. avis. Selon lui, il est très honteux que les données des utilisateurs de l’application soient utilisées à mauvais escient par les services secrets turcs.

Services secrets dangereux

« Les données d’utilisation de ByLock ont ​​au moins été obtenues illégalement et jettent un doute sur l’intégrité, l’authenticité, la fiabilité et l’exactitude des preuves, qui ne peuvent être qualifiées de légales », indique le rapport.

De plus, les avocats des défendeurs n’ont pas eu accès aux « preuves » utilisées par les plaignants contre leurs clients. « Les informations sur la manière dont les données des clients ByLock sont obtenues et traitées changent constamment, tout comme le nombre de personnes censées utiliser l’application devant les tribunaux turcs », indique le rapport.

Selon ses créateurs, cela soulève des doutes fondamentaux sur l’authenticité des données utilisées par les plaignants turcs et soulève également des questions sur une éventuelle modification ou manipulation des données d’application.

« Ce rapport montre que ByLock n’est pas une preuve valide et recevable contre l’accusé, mais simplement un outil de poursuites malveillantes par le Service national de renseignement, qui peut avoir manipulé les preuves. Les accusés n’ont pas eu droit à un procès équitable », a déclaré Eleonora Mongelli, vice-présidente de la Fédération italienne des droits de l’homme, à propos de l’affaire. La Fédération a également soumis toutes les affaires ByLock à la Cour européenne des droits de l’homme.

La question de l’abus de données, que non seulement les applications sur les appareils mobiles collectent sur leurs utilisateurs, mais les entreprises numériques en général, fait de plus en plus parler d’elle dans le monde. Selon Emre Turkuta, chercheur à la Hertie School de Berlin, l’affaire ByLock en est un exemple éloquent :

« Rapport publié par Arrested Lawyers Initiative sert de terrible rappel entreun jour Vous pouvez vous réveiller et constater que seule l’application de messagerie que vous utilisez peut se produire preuve essentielle de l’intervention de l’État contre un groupe particulier de personnes.

Données détournées par Facebook et Google

Jusqu’à présent, le cas le plus célèbre d’utilisation abusive des données des utilisateurs de réseaux sociaux est le cas de Cambridge Analytica. Il collecte les données de 87 millions d’utilisateurs de Facebook et les utilise dans des campagnes électorales dans plusieurs pays.

Facebook a également fait l’objet d’enquêtes répétées sur des fuites de données de clients l’année dernière. La Commission irlandaise de protection des données a lancé une enquête sur l’opérateur de réseau social en avril. Selon lui, une base de données librement accessible contenant les données personnelles de 533 millions d’utilisateurs de Facebook est apparue sur Internet, notamment leur numéro de téléphone portable, leur identifiant Facebook, leur nom, leur adresse résidentielle, leur profession, leur date de naissance ou leur adresse e-mail. La base de données a été découverte par l’expert en sécurité israélien Alon Gal. Ses observations montrent que les données des utilisateurs de Facebook sont échangées dans la communauté des hackers.

Google a licencié 80 employés l’année dernière pour avoir abusé des données des utilisateurs et espionné les gens. Certains partagent même les données personnelles des utilisateurs de Google en dehors de l’entreprise.

Des plates-formes telles que Google, Facebook, YouTube et d’autres collectent des informations sur leurs utilisateurs à grande échelle, tout en s’améliorant de plus en plus pour les empêcher de fournir des données.

La France et Google ont imposé de lourdes amendes pour cela plus tôt cette année. Selon la CNIL, qui veille à la protection des données personnelles dans le pays, l’entreprise a mis en difficulté ses utilisateurs pour refuser les cookies qui surveillent leur comportement sur Internet. Ils ne permettent pas aux utilisateurs de refuser les cookies aussi facilement qu’ils les acceptent. Google doit payer 150 millions d’euros et Facebook 60 millions d’euros. Parallèlement, la CNIL inflige une amende supplémentaire de 100 000 euros par jour de retard.

Pris avec la permission de l’éditeur du serveur HlídacíPes.org.