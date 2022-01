Le 10 avril 2022, la douzième élection présidentielle de la Ve République se tiendra en France.

Bien qu’il ne l’ait pas annoncé officiellement, interrogé récemment sur une éventuelle candidature, le président Emmanuel Macron s’est dérobé et a déclaré que « si la question est de savoir si j’ai des ambitions pour le pays au-delà d’avril prochain, bien sûr ».

Après le départ d’Angela Merkel en Allemagne, l’un des principaux objectifs de Macron a été de devenir son successeur dans l’Union européenne, un chemin qu’elle commencera à parcourir début janvier, lorsqu’elle deviendra présidente tournante du bloc communautaire.

Dès lors, tout le monde tenait pour acquis qu’il allait briguer un second et dernier mandat dans son pays, même si les choses ne seraient pas faciles.

Parmi ses principaux adversaires figurent les candidats d’extrême droite Marine Le Pen et Eric Zemmour., qui a vivement critiqué Macron pour sa gestion de la pandémie de coronavirus et l’imposition de restrictions qui menacent les libertés des citoyens. D’autre part, tous deux entretiennent un agenda anti-immigration, l’un des dossiers qui suscite le plus de tension entre la France.

À cet égard, alors que Zemmour a promis la France à la France et Le Pen, qui a perdu face à Macron lors du vote de 2017, prévoit d’organiser un référendum pour consulter les citoyens sur d’éventuelles restrictions sur les migrants et les restrictions à l’acquisition de la citoyenneté gauloise.

Cependant, la principale préoccupation de Macron est le nouveau candidat méconnu du parti de droite historique Les Républicains. Après avoir battu Eric Ciotti en interne, Valrie Péresse Elle est remontée dans les enquêtes d’opinion et se positionne déjà comme l’un des possibles rivaux de Macron lors d’un hypothétique second tour.

Grâce à sa position plus modérée que Le Pen et Zemmour, Pcresse a réussi à attirer quelques voix du centre et a même remué l’actuel électorat présidentiel. Selon un sondage Ipsos et Ifop-Fiducial, Macron atteindra 25% (le même chiffre qu’en 2017), suivi de Pcresse avec 17%, Le Pen (16%) et Zemmour (14%).

Étant donné qu’aucun des candidats n’atteint les 50,01% requis pour gagner au premier tour, ce résultat conduirait à un vote dans lequel Macron finirait par l’emporter.

Cependant, un sondage réalisé par la société Elabe a donné aux républicains l’intention de voter 20% au premier tour et une victoire contre Macron lors du vote de 52% contre 48%.

En revanche, la représentante maximale de la gauche sera la socialiste et actuelle maire de Paris, Anne Hidalgo, même si, avec 5% d’intention de vote, elle n’a quasiment aucune chance de se battre pour l’Elsée Palace.

Alors qu’on ne sait pas qui deviendra président de la France à partir de mai 2022, aucun des deux candidats n’est même proche de 50,01% de victoire au premier tour, donc tout sera décidé le 24 avril lors d’un vote.