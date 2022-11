MMA | Encore une super nouvelle ! Le champion Procházka fournira le summum d’un tournoi bien rempli

Il y a moins de deux semaines, le match revanche et la première défense du trône des mi-lourds pour le champion Jiří Procházko ont été officiellement confirmés. Le combattant tchèque affrontera le Brésilien Glover Teixeira pour la deuxième fois en six mois, et en même temps, le dernier point d’interrogation planant sur le duel qui aura lieu le 10 décembre lors du tournoi UFC 282 est aussi une chose du passé.