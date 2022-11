Samedi, nous poursuivrons avec quatre autres matchs, dans lesquels les équipes des groupes C et D. Une nouvelle journée de football débutera avec Tunisie contre Australie, suivi de Pologne contre Arabie saoudite, puis la France championne en titre de 2018 contre le Danemark et le jour où l’Argentine se retrouvera avec le Mexique.

L’Australie a fêté sa première victoire et chamboulé le classement du groupe

L’Australie a battu la Tunisie 1-0 lors de sa deuxième participation à la Coupe du monde au Qatar, ravivant ses chances de se qualifier pour la phase à élimination directe après sa première défaite face à la France. Le match du groupe D au stade de Vakra a été décidé à la 23e minute par la tête brillante de Mitchell Duke.

Les Australiens n’ont gagné que la troisième fois aux championnats du monde et la première fois après sept matches. Après s’être incliné 4-1 contre la France, championne en titre, l’équipe de l’entraîneur Graham Arnold a obtenu son premier point au Qatar et affrontera le Danemark mercredi pour sa deuxième promotion du groupe.

Après le premier match nul et vierge, la Tunisie n’a pas marqué contre l’équipe du Nord même lors du deuxième duel du championnat. L’équipe d’Afrique n’a qu’un point à son compte, mais avant le dernier match de groupe avec la France, elle n’a pas perdu l’espoir d’une promotion majeure dans la bataille des éliminations à la Coupe du monde. Dans le deuxième match de groupe d’aujourd’hui, la France jouera contre le Danemark aux premières heures de la matinée.

Les deux équipes ont commencé avec un changement de composition par rapport à leur match de groupe d’ouverture. Après avoir perdu contre la France, l’Australie avait besoin de points pour garder ses espoirs de promotion et commencer à être plus active. Ils n’ont pas converti quelques avances, mais ils ont ouvert le score à la 23e minute.

Le centre cassé de Goodwin depuis la gauche a été trouvé par Duke et d’une position quelque peu difficile avec son dos au but, il a dirigé le ballon droit au second poteau. Il a marqué lors du deuxième des trois derniers matches de l’équipe nationale et l’Australie, comme la France, a marqué le premier but.

La Tunisie, qui a gardé sa cage inviolée lors de neuf de ses 10 derniers duels, a semblé stupéfaite et n’a récupéré qu’avant la mi-temps. Cependant, à la 41e minute, le tir de Drádžír a été bloqué par le défenseur Souttar, et le capitaine qui avançait Msakní a raté de peu derrière le petit filet. L’Australie menait à la mi-temps pour la première fois de son 18e match de Coupe du monde.

Après avoir changé de côté, la Tunisie a ajouté et parfois poussé des adversaires, mais ils n’ont pas eu beaucoup d’occasions. En revanche, à la 71e minute, après avoir breaké dans une petite zone, Leckie a failli perdre le ballon. Juste en face, le gardien Ryan pousse le tir de Msakní au premier poteau.

Le remplaçant Khazrí, le meilleur buteur de la nomination tunisienne, a eu la dernière chance significative, mais à la 88e minute, il n’a dirigé que Ryan. L’Australie a remporté la Coupe du monde après 12 ans et n’a même pas concédé pour la première fois depuis 1974.

Tunisie – Australie 0:1

Cible: 23. Duc. Arbitre: Siebert – Foltyn, Siedel – Dankert (vidéo, tout en allemand). ŽK: Laidúní, Abdí, Sasí (toute la Tunisie). Téléspectateur: 41 823.

tunis: Dahman – Bronn (73. Kachrid), María, Talbí – Drádžir (46. Sasí), Schirí, Laidúní (67. Khazrí), Abdí – Slití, Msakní – Jabalí (73. Khanísí). Entraîneur : Cadre.

Australie: Ryan – Karacic (75. Degenek), Souttar, Rowles, Behich – Leckie (85. Baccus), Irvine, Mooy, Goodwin (85. Mabil) – Duke (64. Hrustic), McGree (64. Maclaren). Entraîneur : Arnold.

La Pologne a vaincu le conquérant de l’Argentine

La Pologne a battu l’Arabie saoudite 2-0 au deuxième tour de la phase de groupes de la Coupe du monde pour remporter sa première victoire lors du tournoi au Qatar. Au Education City Stadium de Doha, le milieu de terrain Piotr Zieliňski a ouvert le score à la 39e minute. À la 82e minute, l’attaquant vedette Robert Lewandowski a ajouté un autre tir et son premier de la Coupe du monde.

Tout comme contre l’Argentine, les Saoudiens sont entrés dans le match avec beaucoup d’énergie, et la Pologne a même dû se retenir avec un triple « jaune » d’entrée. Après un quart d’heure ajouté, Kanú aurait pu ouvrir le score, Szczesny envoyant son tir du milieu de gamme au-dessus du filet.

L’équipe polonaise a eu du mal à avancer, même si elle a commencé avec les deux attaquants d’origine Lewandowski et Milik. Cependant, le capitaine Lewandowski a finalement eu sa première occasion de but à la 39e minute lorsqu’il a pris possession du ballon dans le filet et l’a renvoyé au Zieliňský qui avançait. Le soutien de Napoli n’a eu aucun problème à marquer le dixième but de l’équipe nationale contre un filet dégagé.

Quelques instants plus tard, Sahrí a été renversé dans la surface après un léger contact avec Bielik, et l’arbitre brésilien Sampaio a accordé un penalty après avoir consulté l’arbitre vidéo. Cependant, le capitaine Sálim Davsárí n’a pas ajouté à son deuxième but en championnat, et Szczesny a ensuite ajouté un autre arrêt fantastique contre l’arrêt de Braík. Le deuxième penalty du match contre la Pologne ne s’est pas soldé par un but, Lewandowski n’a pas réussi le duel d’ouverture avec le Mexique.

L’arbitre a distribué cinq cartons jaunes en première mi-temps, le plus dans une Coupe du monde depuis la finale de 2010 entre les Pays-Bas et l’Espagne. Après avoir changé de parti, cette tendance ne s’est pas poursuivie, mais l’activité de l’équipe arabe ne s’est pas apaisée. À la 55e minute, après une rafale en défense, Szczesny a de nouveau attaqué Sáli Davsári, et le tir prometteur de Buraiikán sur corner n’a pas fini par égaliser.

Ainsi, la défense polonaise pouvait ajouter de l’assurance dès la pause, mais la tête de Milik et le genou casse-cou de Lewandowski se sont retrouvés dans la structure du but. La star de Barcelone et meilleur buteur de la Pologne avec 77 coups a réussi son premier tir en Coupe du monde lors du cinquième match. A la 82e minute, Lewandowski dépossède Malki et lui-même n’hésite pas d’un tir du gauche devant le but d’Uvaís.

Le deuxième but a brisé l’Arabie Saoudite et la Pologne a terminé le reste du match dans une lumière claire. L’équipe de l’entraîneur Michniewicz a gardé sa cage inviolée pour la quatrième fois consécutive.

Pologne – Arabie Saoudite 2:0 (1:0)

Cible: 39. Zieliński, 82. Lewandowski. Arbitre: Sampaio – Boschilia, Pires (tous Braz.) – Fischer (vidéo, Kan.). ŽK: Kiwior, Cash, Mine – Malkí, Amrí. Téléspectateur: 44 259.

Pologne: Szczesny – Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski – Krychowiak, Bielik – Mine (71. Piatek), Zieliňski (63. Kamiňski), Frankowski – Lewandowski. Entraîneur : Michniewicz.

Arabie Saoudite: Uvaís – Abdal Hamíd, Amri, Buláihi, Braík (65. Ghanám) – Najaí (46. Siècle, 90.+5 Bahabri), Malki (86. Abud), Kanú – Buraikán, Shahri (86. N. Davsári), S. Davsari. Entraîneur : Renard.

La France peut assurer des progrès avec une victoire sur le Danemark

Les champions en titre de 2018 étaient de retour en action lorsqu’ils ont affronté l’indomptable Danemark au deuxième tour de la phase de groupes. Si la France réussit, elle aura six points à son compte, ce qui lui garantira une qualification directe pour les huitièmes de finale.

Le défenseur précédemment blessé Raphael Varane est revenu dans l’équipe d’entraîneurs de Deschamps. Cependant, le Danemark n’a fait match nul que lors de son match d’ouverture, il sera donc très avide de points maintenant.

Français – Danois (commence à 17h sur CT Sport)