Miss France : première candidate transgenre, l’animatrice Andréa Furet a choisi la 2e dauphine de Miss Paris

Andréa Furet, une compétitrice transsexuelle, remarquée du public de TF1, a terminé deuxième de la course politique Miss Paris.

Une véritable avancée en matière de diversité. Andréa Furet, première candidate trans à se présenter dans la rivalité Miss Paris, a terminé deuxième, dimanche 19 juin, au Lido, devenant la principale suivante en lice. C’est là que s’est déroulée la course politique, avant la dernière conclusion de la fondation.

Andréa Furet, jeune transsexuelle montante, remarquée du public de TF1, a terminé deuxième de la décision politique de Miss Paris.

Une véritable avancée en matière de diversité. Andréa Furet, première candidate trans à se présenter dans la rivalité Miss Paris, a terminé deuxième, dimanche 19 juin, au Lido, devenant la principale suivante en lice. C’est là que s’est déroulée la course politique, avant la dernière conclusion de la fondation.

Au cas où Andréa n’aurait pas remporté la nomination de Miss Paris, elle se dit « exceptionnellement satisfaite du résultat ». « Participer à cette opposition était un objectif que je devais accomplir. J’avais généralement besoin de le concrétiser et quand j’ai compris que c’était envisageable, je l’ai fait. Je n’y pense pas à deux fois ! », a-t-elle précisé pour TF1info, contente que les consignes de Miss France aient été modifiées.

Le challenge Miss France a assoupli ses consignes, concernant la transidentité, l’âge et la situation conjugale des candidates. En Alsace, l’une des concurrentes, un bras droit dentaire de 27 ans, est ainsi mariée et mère d’une demoiselle. En octobre 2021, la ministre déléguée à l’Egalité femmes-hommes Élisabeth Moreno pensait que les principes administrant le concours Miss France étaient « a été » et souhaitait qu' »ils changent ».

La concurrente n’est pas obscure pour les téléspectateurs puisqu’elle est apparue dans le téléfilm « Il est elle » sur la transidentité sur TF1.