Mise à jour : Compositeur Vadim Petrov, auteur de symphonies et de musique pour vêpres | Des nouvelles

Le compositeur, pianiste et professeur de musique Vadim Petrov est décédé à l’âge de 88 ans des suites d’une longue maladie. Ses œuvres comptent environ 1 400 titres, allant des symphonies aux recueils de chansons en passant par les partitions de soirées et de films.

Les compositions de Petrov peuvent être entendues par les gens dans les salles de concert ainsi que par des générations d’enfants qui regardent Tales of the Mole, Krkonoše Tales ou les événements de Spejbl et Hurvínek à la télévision. La mort du compositeur a été rapportée par son fils Vadim Petrov Jr.

La vie de Petrov, né à Prague, est associée à la musique depuis son enfance. Sa mère était soliste dans la chorale. Grâce à son père, médecin originaire de Russie, et à ses grands-parents paternels, Petrov apprend le chant choral dans une église orthodoxe. Il a ensuite étudié la composition et le piano à l’Académie des arts du spectacle de Prague.

Son propre travail est considérable. Par exemple, il a composé plus de deux douzaines de compositions symphoniques, des centaines de chansons, des partitions scéniques pour des dizaines de pièces de théâtre et des partitions pour des centaines de films, séries ou drames radiophoniques. « J’ai toujours eu tellement de scénarios que j’ai lentement oublié de jouer du piano », a-t-il déclaré il y a huit ans lors de la célébration de son 80e anniversaire.

Son travail lui a valu de nombreux prix en République tchèque et à l’étranger. Il est entre autres détenteur du record d’or et de platine pour Supraphon. Selon ses propres mots, il est très difficile d’atteindre un sommet artistique, mais il est beaucoup plus difficile de s’y maintenir jusqu’à la retraite. « Et le plus difficile, c’est de pouvoir partir à l’heure. De nombreux artistes aujourd’hui doivent s’en rendre compte. J’ai créé un credo tout au long de ma vie artistique – ce que vous apprenez dans votre jeunesse, dans la vieillesse, vous semblez mourir », a-t-il déclaré. dit il y a des années.

Petrov a également influencé des générations de musiciens en tant que professeur. Il a fondé le Conservatoire populaire de Prague dans les années 1960, aujourd’hui le Conservatoire Jaroslav Ježek, dont il a été le premier directeur. Lorsqu’il a dû quitter son poste de directeur du conservatoire après 1968 en raison des persécutions du régime communiste, il a travaillé au Conservatoire Jan Deyl et au Conservatoire de Prague. Parmi les élèves de Petrov figurent, par exemple, le compositeur et pianiste Petr Malásek, la chanteuse Dagmar Pecková ou la chanteuse Anna K.