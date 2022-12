La Tchéquie est à la tête de l’Union européenne. La présidence commencera à se réunir à Litomyšl

Avant le début de la présidence tchèque, le Premier ministre Petr Fiala (ODS) a accueilli le président du Conseil européen, Charles Michel. | PHOTO : Bureau du gouvernement de la République tchèque

Vendredi, la Tchéquie a succédé à la France à la présidence du Conseil de l’Union européenne pour la deuxième fois. Elle débutera à Litomyšl par une rencontre entre le gouvernement de Petr Fiala (ODS) et la Commission européenne. La République tchèque sera à la tête de l’UE pendant six mois. La présidence sera fortement affectée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les crises économiques et énergétiques associées.

Les principales priorités politiques de la présidence comprennent la gestion de la crise des réfugiés et la reconstruction d’après-guerre de l’Ukraine, la sécurité énergétique, le renforcement des capacités de défense et de la cybersécurité, la résilience stratégique de l’économie européenne et la résilience des institutions démocratiques.

Le gouvernement tchèque influencera une partie de l’ordre du jour des réunions ministérielles et autres, qu’il administrera. Cependant, le contenu de la présidence résultera en grande partie des priorités à long terme de l’UE. Par exemple, la République tchèque attend des négociations sur la forme finale de certaines règles climatiques ou numériques, y compris des réformes sur les émissions ou des restrictions fondamentales sur la vente de voitures à moteur à combustion interne.

Lors de leur réunion de juin à Bruxelles, les dirigeants de l’UE ont demandé au Premier ministre Fiala pour la République tchèque d’organiser un sommet informel sur une coopération élargie de l’UE avec les pays non membres au cours des six prochains mois. Dans le cadre de la réunion d’octobre à Prague, les 27e chefs d’Etat et de gouvernement pourraient également discuter de la question ukrainienne.

Fiala et le ministre des Affaires européennes Mikuláš Bek (STAN) ont mentionné à plusieurs reprises auparavant qu’ils souhaitaient que le sommet sur la reconstruction d’après-guerre de l’Ukraine et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi y assistent en personne. Cependant, cela dépendra de la situation dans le pays envahi par la Russie le 24 février.

Chacun des ministres a également fait part de ses priorités ces derniers jours. Par exemple, le ministère du Travail et des Affaires sociales se concentrera sur la gestion des vagues de réfugiés en Europe, les mesures pour les ménages et les entreprises en raison de la hausse des prix de l’énergie ou la définition des conditions de travail sur toutes les plateformes. Le ministère des Transports veut faire pression pour des ajustements au réseau de transport, le sujet du ministère de l’Agriculture est la sécurité alimentaire ou les pesticides. Le ministère du Développement régional veut mettre l’accent sur les politiques de cohésion, le développement régional, le tourisme et l’électronisation des marchés publics.

Le logo de la présidence tchèque se compose d’un symbole graphique et d’une partie textuelle. Le drapeau graphique contient un total de 27 éléments représentant le même nombre d’États membres de l’UE. Chaque élément est basé sur les couleurs d’un drapeau d’état spécifique, la forme étant une forme stylisée d’une aiguille de boussole. La déclaration « L’Europe comme devoir » a été choisie comme devise, qui a été publiée par le premier président tchèque Václav Havel en 1996 dans un essai du même nom.

Pour la première fois, la Tchéquie a présidé le Conseil de l’Union européenne au premier semestre 2009. La présidence a été fortement influencée par la chute du gouvernement Mirek Topolánek en mars. L’actuel cabinet BERSAMA (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) et les pirates avec maire et indépendant (STAN) n’ont pas peur d’un scénario similaire, selon les déclarations précédentes de leurs membres.

Le budget présidentiel actuel sera beaucoup plus économique qu’en 2009. Entre 2007 et 2009, 3,75 milliards de couronnes ont été mis de côté, maintenant les dépenses totales devraient être de 1,5 milliard de moins. En raison de l’austérité, le cabinet a renoncé à sa tentative initiale d’organiser autant d’événements régionaux que possible.