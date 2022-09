Meta a capturé les opérations de médias sociaux contrôlées par la Chine et la Russie. Ils se produisent aux États-Unis et en République tchèque

La société américaine Meta Platforms, qui est la société mère de Facebook et d’Instagram, a déclaré qu’elle avait perturbé les opérations chinoises visant à influencer les utilisateurs aux États-Unis avant les élections au Congrès américain de novembre.

L’opération chinoise est également censée opérer en République tchèque, où elle aurait critiqué la position du gouvernement sur Pékin et fait des comptes rendus pro-russes depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février, a rapporté Reuters aujourd’hui.

Le réseau maintient de faux comptes sur Facebook et Instagram, mais aussi sur les plateformes concurrentes Twitter. Cependant, l’opération était petite et n’a pas attiré beaucoup de partisans, a déclaré Meta dans un rapport résumant ses conclusions. L’entreprise n’a pas suffisamment de preuves pour dire qui est derrière les activités en Chine.

Selon Meta, ses découvertes indiquent une évolution vers une ingérence directe dans la politique intérieure américaine par rapport aux précédents efforts de propagande chinois.

Selon un rapport de Meta, les faux comptes chinois imitent les Américains libéraux et conservateurs dans divers États. En novembre 2021, ils ont publié des mèmes politiques et écrit des commentaires sur des publications de personnalités publiques.

Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a déclaré que son bureau était « profondément préoccupé » par les rapports des services de renseignement sur l’ingérence de gouvernements étrangers dans les élections qui « ont commencé il y a quelque temps et se poursuivent à ce jour ».

Un porte-parole de Twitter a déclaré que la société était au courant des informations contenues dans le rapport Meta et avait également suspendu le compte en question.

La même opération a également créé de faux comptes se faisant passer pour ceux de la République tchèque et a critiqué le gouvernement tchèque pour son approche de la Chine, selon Meta.

Meta a également déclaré avoir capturé l’opération la plus importante et la plus complexe du côté russe depuis le début de la guerre en Ukraine. Il le décrit comme un vaste réseau de plus de soixante sites Web se faisant passer pour des organes de presse légitimes, ainsi qu’environ quatre mille comptes de médias sociaux et des pétitions sur des sites tels que la plateforme américaine à but non lucratif Avaaz.

L’opération visait principalement des utilisateurs en Allemagne, mais aussi en France, en Italie, en Ukraine et au Royaume-Uni, et a dépensé plus de cent mille dollars en publicités faisant la promotion d’un message pro-russe. Le contenu a été élargi à plusieurs reprises par les ambassades russes en Europe et en Asie.

L’ambassade de Russie à Washington a déclaré que Meta suivait « les instructions des autorités américaines » et avait violé la liberté d’expression avec son intervention.