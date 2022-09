Chers amateurs de douche, utilisez des pommeaux de douche douteux et vous économiserez 30 % d’énergie sur l’eau chaude, encouragez les résidents allemands à rejoindre la campagne du ministère de l’Économie et de la Protection de l’environnement.

Et il semble que l’appel fonctionne : depuis l’été, les magasins réclament des meubles douteux pour les salles de bains et les cuisines. Ainsi, les sondages d’opinion publique confirment que l’Allemagne a accepté l’appel du gouvernement et a essayé de le suivre. D’une part, c’est une solidarité avec l’Ukraine, mais d’autre part, en raison de la hausse rapide des prix de l’énergie, c’est une protection de ses propres intérêts.

De cette manière, le gouvernement essaie également de contrôler la ville et le gouvernement local. Des monuments emblématiques comme la porte de Brandebourg de Berlin ou la cathédrale de Cologne en 2011, les espaces publics se réchaufferont à ces températures, et devront ensuite rester adaptés aux affaires.

L’Allemagne vise une réduction de 20 % de sa consommation d’énergie cette année, la France vise une réduction de 10 %. Et tandis que l’Allemagne vise une campagne des Lumières, la France suit la voie des appels du gouvernement et du président et n’exclut pas une intervention de l’État si nécessaire.

Blackout de deux heures

La meilleure énergie est celle qui n’est pas consommée, a déclaré le président Emmanuel Macron à la France. Selon lui, la dispute doit être volontaire pendant un certain temps, par exemple à travers un rêve sur la température dans l’appartement. Si cela ne fonctionne pas, l’accès aux autres sera restreint indéfiniment.

L’option principale est de dépenser de l’énergie en nourriture en hiver. Ainsi, la Première ministre française Elisabeth Bornov a changé la possibilité d’une panne de courant de deux heures pour réduire la consommation avec au moins cette mesure drastique mais différente.

Dans son mix énergétique, la France ne compte sur le gaz naturel qu’environ 7 %, mais ses perspectives pour l’hiver ne sont pas les mêmes. Le pays est passé à l’énergie nucléaire les deux tiers du temps, et la crise provoquée par l’invasion de l’Ukraine a aussi ses propres problèmes : la moitié des 56 réacteurs nucléaires seront arrêtés en raison de problèmes techniques, d’inspections et de corrosion.

Cela signifie que nous produirons moins d’électronique et qu’il peut y avoir des moments où il fera très froid et nous aurons bientôt des problèmes d’approvisionnement. Dans de tels cas, nous déconnecterons alors les zones individuelles du réseau électrique, mais pas pendant deux heures, a déclaré Borne fin août.

Selon lui, cet arrêt forcé ne concerne pas le gaz, que la plupart des foyers français n’utilisent que pour le chauffage. Et si, dans ce cas, ils seront les premiers à faire de la publicité pour l’entreprise. Selon le gouvernement, les réserves stratégiques de gaz de la France sont remplies à 90 %.

Mission Autriche 11

Le gouvernement autrichien exhorte les habitants à réduire leur consommation d’énergie de 11 % par le biais de courts clips vidéo et de graphiques d’accompagnement. C’est pourquoi il a nommé la campagne un design simple avec des couleurs vives Mission 11.

Rien que l’année dernière, nous avons consommé 330 térawattheures (TWh) en Autriche. Pour mémoire, un TWh équivaut à un milliard de kilowattheures. Nous avons pris la responsabilité de réduire cet énorme fardeau avec de nombreux conflits mineurs, après que la présentation du ministère autrichien de l’énergie et de l’environnement ait été préparée à ce moment-là.

en rmci campagne puis le pays propose onze conseils pratiques pour être plus éthique : par exemple, entrez vite et vite, fermez les fenêtres, raccourcissez le temps de la douche et utilisez le bon pommeau de douche, dégivrez le congélateur. Si possible, utilisez de l’eau froide ou remplacez le filament par la LED correspondante.

L’énergie est importante

Une direction similaire a été prise par Vcar. Une campagne d’information sur les conflits énergétiques volontaires a été lancée par le gouvernement fin août. Devise principale : L’énergie est précieuse, ne la gaspillez pas.

L’énergie est très importante. Ne le gaspillez pas, faites entendre la voix du Conseil d’association

La campagne pour 10 millions de francs français (260 millions de couronnes), qui pourrait durer jusqu’en avril de la cinquième année, est la première de plusieurs mesures que la République tchèque veut empêcher pendant l’hiver. Sur le site Web spécial, il y a aussi beaucoup d’informations concrètes et d’informations des astucescomment manger de la morue d’auberge

Des canaux informatifs, des conseils clairs et des graphiques clairement conçus sont utilisés par les pays européens, et des campagnes de sensibilisation du public sur les conflits énergétiques ont été développées, entre autres, par les gouvernements des Pays-Bas et d’Irlande.