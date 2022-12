Mazda a un nouveau sommet. Le CX-60 offre des performances et un prix impressionnants, mais son châssis décevant

Le constructeur automobile d’Hiroshima a résisté avec succès à l’électrification pendant longtemps, mais a finalement succombé à la réduction des émissions des moteurs hybrides rechargeables. Comment la première combinaison essence et électrique de Mazda a-t-elle fonctionné ?

Capot long, porte-à-faux arrière court, l’avant de la voiture est presque parfaitement vertical. Ce grand SUV de Mazda a un style prédateur élégant qui regarde le monde avec des yeux plissés et un sourire paisible. Les proportions majestueuses de la carrosserie de 4,75 mètres de long sont généreuses, le moteur six cylindres massif doit également tenir sous le capot avant. Mazda a déjà un diesel d’un volume de 3,3 litres, une essence de trois litres attend toujours au prix catalogue. À l’heure où les constructeurs automobiles se précipitent pour proposer des voitures électriques propres, le développement d’un tout nouveau moteur six cylindres en ligne est un exploit presque stupéfiant.

Cette fois-ci, cependant, le moteur à essence à quatre cylindres monté longitudinalement s’accroupit presque en s’excusant sous le capot de la Mazda hybride rechargeable que nous avons testée. Il a un volume atypique de 2,5 litres, sans turbo, mais offre un taux de compression élevé de 13:1.

Ses 192 chevaux sont probablement suffisants même pour une voiture de deux tonnes à traction intégrale, mais elle est propulsée par un moteur électrique situé sur l’arbre d’entrée de la transmission automatique à huit rapports. Les deux machines totaliseront 327 chevaux, ce qui est déjà un cheptel assez important. En plus du réservoir d’essence de cinquante litres, une batterie au lithium d’une capacité de 17,8 kWh s’occupe de l’épuisement. Nous vous recommandons de le recharger régulièrement, c’est le seul moyen de maintenir l’équilibre entre performances et consommation.

La charge de la batterie est assez rapide selon les normes de plug-in, la wallbox peut le faire en deux heures et demie. Une Mazda chargée peut alors parcourir environ 40 kilomètres uniquement à l’électricité, mais la voiture fonctionne mieux en mode hybride automatique, qui draine l’électricité de la batterie beaucoup plus lentement. La consommation d’essence ne dépasse pas 6,5 litres aux 100 kilomètres, il est recommandé de la recharger environ tous les deux cents.

Ceux qui abandonnent la recharge régulière doivent tenir compte du fait que le système d’entraînement n’agit plus silencieusement dans toutes les situations. Les moteurs à essence atteignent plus fréquemment la plage de régimes élevés, et leur proportion de conduite beaucoup plus élevée signifie une consommation plus élevée. Huit litres, parfois un peu plus.

La bonne nouvelle est que même avec le plus petit quatre cylindres, la Mazda roule avec une telle confiance, atteignant 100 km/h en six secondes que même ses rivales allemandes haut de gamme pourraient envier. Mais il y a quelques petites choses qui gâchent la bonne impression. À faible charge, la transmission a parfois des secousses et le moteur électrique est plus bruyant qu’il ne devrait l’être avec un grincement.

Le plus gros reproche, cependant, concernait le châssis : une fois que la voiture était hors de la surface parfaite, l’équipage se sentait mal à l’aise. La voiture est étonnamment résistante par rapport aux normes des gros SUV, l’asphalte bosselé peut faire vibrer la carrosserie. Si cela se produit également dans les virages, où l’arrière a tendance à s’incliner davantage, la voiture semble mal à l’aise.

German Autobild, qui a une expérience similaire avec les hybrides rechargeables Mazda, a même invité les techniciens du constructeur automobile à une piste d’essai pour cette raison. Il ressort de leur déclaration que résultats de test ils le prennent « très au sérieux ». Ce qui pourrait être interprété comme Mazda modifiant le châssis à l’avenir.

Cependant, le CX-60 possède certaines caractéristiques clés qui ne doivent pas être négligées. Parmi les VUS hybrides, il a un volume de coffre supérieur à la moyenne, tracte un frein de remorque de 2,5 tonnes et son intérieur spacieux peut accueillir cinq personnes sans s’asseoir sur les genoux les uns des autres.

Et puis il y a les petites choses que tout conducteur appréciera : Mazda continue de refuser la numérisation complète du tableau de bord, la climatisation est contrôlée par un bouton physique, la radio peut toujours être éteinte avec le bouton rotatif. Le constructeur automobile a également conservé le contrôleur central éprouvé, ainsi que la qualité de la conception. Par exemple, le système audio jouant sur le CX-60 a un son clair et riche qui est normalement inconnu. Cependant, il convient d’ajouter que le constructeur automobile n’a pas résolu le problème avec la prise en charge d’Android Auto et d’Apple CarPlay, toujours pas disponible pour les spécifications des voitures de la République tchèque.

Mazda CX-60 2.5L e-Skyactiv PHEV Moteur : 4 cylindres essence, 2488 cm3 + moteur électrique

Puissance : 141 kW (192 ch) à 6000 tr/min + 129 kW (175 ch)

Puissance du système : 241 kW (327 ch) à 6 000 tr/min

Couple du système : 500 Nm

Vitesse maximale : 200 km/h

Accélération 0-100 km/h : 5,8 secondes

Consommation mixte (WLTP) : 1,5 l/100 km + 23 kWh

Volume du coffre à bagages : 570 – 1726 l

Prix ​​: à partir de 1 343 090 CZK

La première tentative de Mazda d’un hybride rechargeable n’est peut-être pas sans défauts, mais ils méritent d’être notés. Parce que même avec l’équipement le plus élevé disponible, le prix n’a pas grimpé en flèche, les articles testés n’ont que légèrement dépassé la barre des 1,5 million. Le BMW X5 concurrent, qui démarre à 1,9 million de couronnes, vous aidera à mieux comprendre la relation de prix actuelle.