Berlin propose une excursion dans l’histoire de la prostitution, il y a aussi un sentier tchèque

Berlin – Selon les statistiques officielles, il y a 1 600 prostituées enregistrées à Berlin. Personne ne sait exactement combien de personnes gagnent leur vie en fournissant des services sexuels dans la métropole. Ce que la plupart des gens ne savent pas non plus, c’est à quel point la prostitution a façonné l’histoire et le visage de la capitale. Il essaie de le réparer guide audio le long du quartier bruyant du quartier berlinois de Schöneberg, où les intéressés découvriront, entre autres, le célèbre club de l’entre-deux-guerres des mœurs légères.

Le club de danse Eldorado, qui est un centre de travestis et où le commandant homosexuel de l’escouade d’assaut nazie SA, Ernst Röhm, aime trouver des distractions, est peut-être particulièrement intéressant pour les touristes tchèques. Derrière Eldorado se trouve Ludwig Konjetschni, originaire de Český Těšín, répertorié sous le nom de Ludvík Konečný dans les documents tchécoslovaques. Dans les années 1920 et au début des années 1930, il dirigea plusieurs entreprises sous ce nom à Berlin, le guide emmena ensuite les visiteurs dans une entreprise située à l’angle des actuelles Motzstrasse et Kalckreuthstrasse.

Eldorado est célèbre pour ses fêtes sauvages à Berlin entre les deux guerres avant l’arrivée au pouvoir des nazis. Eldorado a brillé non seulement par l’événement torse nu, mais aussi par des invités d’un large éventail d’artistes, d’écrivains et de personnalités influentes, et pas seulement de la communauté transgenre. Lorsque les nazis sont arrivés au pouvoir, Konjetschni a essayé de faire fonctionner le club à tout prix, avant l’élection du Reichstag en mars 1933, elle a mis en place un drapeau à croix gammée et une affiche appelant à l’élection du parti NSDAP d’Adolf Hitler. Mais 1933 a marqué la fin d’Eldorado et d’autres sociétés similaires.

Selon l’audioguide, le véritable lien entre le tchécoslovaque Konjetschni et les nazis n’est pas tout à fait clair. Cependant, il quitte l’Allemagne en 1933 et retourne en Tchécoslovaquie, où les autorités s’intéressent à lui en raison de ses relations nazies controversées. À la fin des années 1930, il s’installe en France et finalement en Australie.

Eldorado, qui ne vit actuellement que de nom au nom du magasin d’alimentation biologique, est devenu l’une des étapes de la visite audio. Il commence à la station de métro Bülowstrasse. « Cette station a changé le visage de la ville de manière significative », explique le co-créateur de l’audioguide, Caspar Tate, qui propose également du sexe moyennant paiement. Le développement de l’infrastructure ferroviaire de Berlin est étroitement lié au développement tumultueux de la ville, qui compte encore 400 000 habitants en 1850, mais en cinquante ans, son nombre est multiplié par près de cinq. L’explosion démographique signifie aussi une augmentation du nombre de prostituées.

« Ce fut un tournant pour les femmes à Berlin. Elles n’avaient souvent que la possibilité de travailler dans des usines ou de se vendre. Les mères n’avaient souvent pas d’autre choix pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants », explique la guide. Dans le même temps, il note que la prostitution est inextricablement liée à Berlin depuis la création de la ville. Cela a également été justifié par Tate. « Nous étions toujours partout », a-t-il déclaré à propos des prestataires de services sexuels.

Emma Pankhurst, qui gagne sa vie en tant que prostituée, a déclaré aux journalistes lors d’une présentation d’audioguide début décembre que l’une des raisons de la création du projet était d’atteindre des voisins qui n’aimaient pas voir la prostitution dans leur quartier. « Mais l’excursion s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de Berlin », ajoute Tate.

Selon Tate, la prostitution était une partie importante de Berlin, mais bien que les prostituées et les prostituées soient partout, leur contribution historique était invisible et insaisissable. L’audioguide tente de changer cela, entre autres, en rappelant les héros des rangs des prostituées et des propriétaires de maisons closes qui ont caché des Juifs persécutés après l’arrivée au pouvoir des nazis. Dans le même temps, ils n’ont souvent été reconnus que des décennies après la fin de la Seconde Guerre mondiale, car leurs archives officielles ont obscurci leurs normes morales.

L’audioguide emmène également les touristes à l’église évangélique des Douze Apôtres, qui soutient depuis des années les sans-abri, les toxicomanes et les plus anciens membres du commerce, et qui accueille une grande célébration de la Journée internationale de la prostitution dans son parc en juin. . Une caractéristique intéressante de cette église est qu’elle est souvent appelée l’église du gin. Ceci est lié au fait qu’une partie de la fenêtre est remplie de bouteilles de schnaps. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les vitres n’étaient pas disponibles, de sorte que l’église était assistée par un magasin d’alcools local.

N° de la maison la plus proche Le 139 de la Potsdamer Strasse est également étroitement lié à la prostitution. Il a été occupé au début des années 1980 par un groupe de féministes qui ont construit un centre culturel pour soutenir les femmes. Jusque vers le milieu des années 1990, le soi-disant espace d’action connu sous le nom de Pelze Multimedia fonctionnait ici, ce qui permettait aux femmes d’ignorer les normes sociales et de rechercher leur propre définition de la féminité et de la sexualité. Aujourd’hui, au lieu de Pelz, l’agence de voyage pour femmes Frauen Unterwegs – Frauen Reisen est basée ici.

L’excursion comprend également le témoignage de vraies prostituées. « Je me sens comme une reine de la rue. C’est ma place, mon espace », a déclaré l’une d’elles à propos de son métier. « Peu importe à quoi vous ressemblez, que vous ayez des dents ou non, que vous soyez romaine, allemande, russe, grosse ou mince. Vous pouvez vendre votre corps », a ajouté une autre prostituée.