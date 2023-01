La deuxième plus grande ville de France est considérée comme le centre principal de la région française de Provence. Cependant, il a plus de « nej » dans sa manche. C’est la plus ancienne ville française avec le plus grand port de toute la Méditerranée.

Marseille est située dans le sud de la France, au bord de la mer Méditerranée. Ce n’est pas loin d’ici l’île d’If avec le château du même nom du XVIe siècle, qui servait autrefois de prison redoutée, qui a également inspiré le célèbre écrivain français Alexandre Dumas, qui a laissé ce lieu dans son roman. Comte de Monte Cristo emprisonné le protagoniste.

Marseille – données de base Nom : Marseille

France

Population : 852 000

Superficie : 240 km²

Altitude : 0 – 640 mètres d’altitude

Densité de population : 3 542 habitants/km²

Religion : Christianisme catholique romain, Islam

Indicatif téléphonique : +334

Marseille, porte d’entrée de la France sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, est aujourd’hui un creuset de couleurs, de goûts et de cultures de tous les pays du pourtour méditerranéen. C’est sans doute pour cela que sa réputation est si différente parmi les autres villes françaises. On le dit sauvage, dangereux et incontrôlable. Cependant, vous saurez de votre propre expérience que plus que cela, cette ville regorge de nationalités différentes, ce qui la rend différente. Le port local a toujours été la raison du développement de la ville dans le passé. Aujourd’hui encore ça donne le ton de l’ambiance, Marseille c’est plein restaurant de poissons et bistrot, c’est donc un péché de ne pas essayer, par exemple la bouillabaisse de soupe de poisson spéciale locale. Les navettes ou les biscuits valent aussi un péché un plat d’agneau appelé pieds et paquets. Pour compléter l’expérience gastronomique, arrosez le tout d’une liqueur anisée locale appelée mélange.

Histoire

Marseille comme une colonie grecque appelée Massalia il a été fondé au 6ème siècle avant JC et même alors, il a servi de colonie commerciale. Depuis le 5ème siècle avant JC, elle a commencé à se développer rapidement, au 4ème siècle avant JC, cette ville avait une population de 6 000 habitants. La ville conserva son indépendance jusqu’en 49 av. J.-C., date à laquelle elle passa sous l’administration romaine à la suite d’affrontements avec Jules César. Le christianisme est apparu ici à l’époque romaine. La ville a maintenu son niveau même après l’effondrement de l’Empire romain et est restée un centre commercial et chrétien même lorsqu’elle est tombée aux mains des Wisigoths au 5ème siècle.

Kota a pris un coup en 739, quand il est venu ici l’armée de Charles Martel et détruit la ville. Elle ne fut reconstruite qu’au Xème siècle avec l’aide du Prince de Provence. Au XIIe siècle, Marseille devient une république et en Le XIVe siècle est frappé par une épidémie de peste, où 15 000 personnes sont mortes. Au milieu du XVème siècle, le comte provençal René d’Anjou arrive ici et le fait construire la première ville fortifiée après Paris. Les croisades ont également augmenté la navigation autour du port. Son emplacement est si unique que le port a pris de l’importance au fil du temps la ville était qualifiée de puissance maritimebien qu’il doive parfois concourir pour sa position avec le Gênes tout aussi fort.

En 1481, la ville est annexée à la Provence et annexée à la France. En 1720, la peste revient et 100 000 personnes en sont victimes. En 1792, à l’instigation de la révolution, la ville envoie 500 volontaires à Paris, dont le retour des hymnes de guerre Marseillaise conduit plus tard à l’élection de l’hymne national. Durant Pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville a été bombardée par l’Allemagne et l’Italie et la partie ancienne de la ville a été démolie. Cependant, la plupart des dégâts ont été réparés dans les années 1950.

Attraction touristique



Marseille, Basilique Notre-Dame des Neiges (Notre-dame de la Garde) | Photo : Think Stock

Le monument le plus important de Marseille est La basilique Notre-Dame de la Garde, dite Notre-dame de la Garde. Il domine la ville du haut de la Garde à 154 mètres d’altitude, et une statue de la Vierge Marie avec un enfant au sommet est censée protéger ses habitants. Vous pouvez accéder à la tour par des escaliers et vous serez récompensé par une vue imprenable sur Marseille, surtout la nuit. La basilique date du XIXe siècle et a été construite dans le style romano-byzantin. Cependant, au 12ème siècle, une chapelle s’élevait à sa place.

ne manquez pas Fort d’If aux Iles Frouil, où, selon le roman d’Alexandre Dumas, le comte de Monte Cristo fut emprisonné. Il y a des bateaux ici depuis le port, qui valent la peine d’être visités par eux-mêmes. Les habitants l’appellent le Vieux Port et il est entouré de deux forts (Saint John et Saint Nicholas). Il regorge de cafés mignons, de restaurants et de petits marchés.

Pour le meilleur environnement est considéré comme celui appelé Panier, vous séduira par ses belles rues. À l’intérieur, vous trouverez, par exemple, le complexe baroque du XVIIe siècle, où il se trouve actuellement Musée d’art africain, océanien et archéologique. A proximité, vous trouverez également le monastère de St. Viktora, l’une des plus anciennes colonies chrétiennes d’Europe, remonte au Ve siècle. La cerise sur le gâteau fonctionnaliste est la maison collective Unité d’habitation du Corbusierqui a été construit entre 1946 et 1952 et propose 337 appartements en 23 types.

Temps

Marseille a un climat méditerranéen avec des hivers frais et humides et des étés chauds et généralement secs. Les mois les plus froids sont décembre, janvier et février, la température tombe à zéro pendant ces mois. Juillet et août et vice versa sont les mois les plus chauds avec des températures autour de 30 degrés. Marseille est officiellement la ville la plus ensoleillée de France avec plus de 2 900 heures d’ensoleillement par an.